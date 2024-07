Ručnik, krema za sunce i - ocat? Turisti upravo to sve češće nose na hrvatske plaže, evo i zašto

Hrvati su na plažama primijetili kako turisti, uz ručnik i kremu za sunčanje, često nose i ocat . Mnogi se pitaju čemu to služi. Jedna od najneugodnijih uspomena koju možete ponijeti s godišnjeg odmora na moru jest susret s meduzom koju sve češće viđamo i u Jadranu. Svi koji su to doživjeli bar jednom u životu, kažu kako je riječ o jednom od najbolnijih iskustava ikad. Ako do toga dođe, jako je važno odmah i brzo reagirati. I upravu tu dolazi čuveni - ocat!

Na hrvatskom primorju posljednjih dana zabilježene su rekordne temperature vode. Jadransko more dostiglo je skoro 30 stupnjeva Celzijusa. Toplija voda postaje idealno mjesto za život meduza, a svake godine ih je u hrvatskim vodama sve više. Povećan broj meduza uz obalu Hrvatske predstavlja problem zato što utječe na cijeli ekosustav lokalnih voda. Opekotine kod ljudi nastaju kao rezultat kontakta s dugim žalcima, koje meduze koriste za lov i obranu. Njihovo prozirno tijelo jedva se vidi u vodi, pa kako meduze pristižu, postaje sve teže izbjeći ih. Opekotine se obično javljaju slučajno, a ubodi meduza, iako ne predstavljaju direktnu prijetnju po zdravlje ili život, izuzetno su neugodni. Zadatak malih kukica kojima meduze ubadaju je paralizirati "žrtvu" toksinom. Kod ljudi kontakt s ovom supstancom izaziva reakciju sličnu opekotinama – crvenilo, otok i bol.

Kako smo ranije pisali, liječnici s WebMD-a kažu kako je u takvoj situaciji jako važno odmah izaći iz mora i pokušati zaustaviti žarenje. Opečeno područje isperite octom, a nakon toga pipke meduze koji su ostali u vašoj koži uklonite pomoću pincete. Potom ozlijeđeno područje potopite u toplu vodu ili otiđite pod topli tuš. Neka opečeno područje bude u toploj vodi barem 20 minuta. Kasnije si možete pomoći tako što ćete ozlijeđeno mjesto mazati blagom hidrokortizon kremom, a možete koristiti i oralni antihistaminik za ublažavanje svrbeži i otoka.

VEZANI ČLANCI:

Od koristi mogu biti i ledeni oblozi i lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, kao i antihistaminici za otečena područja. Također je dobro odmah uzeti lijek protiv bolova kako bi čekanje na pregled kod doktora bilo što lakše. Ono što ne biste trebali raditi je isprati opekotine morskom vodom. Također, važno je zapamtiti da urin ne pomaže kod opekotina meduza.

>>> FOTO Ovo su neobične vrste koje žive u Jadranu: Neke od njih jako su otrovne