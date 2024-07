Norvežanin nezadovoljan ljetovanjem: 'Hrvatska je bila naš prvi izbor za odmor, no ne znam hoćemo li se vratiti'

Turistička sezona u punom je jeku, radi se punom parom na sve strane - od iznajmljivača do taksista i radnika koji prodaju grickalice na plaži, svi se nadaju dobiti svoj dio profita od turista koji dolaze sa svih strana svijeta kako bi uživali u Jadranskom moru. Jedna od popularnijih destinacija je i Hvar poznat kao najsunčaniji otok u Hrvatskoj, koji čak ima svoje Facebook stranice specifično stvorene da bi turisti mogli izmjenjivati iskustva i savjetovati jedni druge o najboljim doživljajima.

U jednoj takvoj grupi na Facebooku ovih je dana pokrenuta rasprava o čemu drugome nego cijenama. "Sve je mnogo skuplje nego prije. Cijene su abnormalno visoke i vjerojatno su narasle dva do tri puta u dvije godine. Cijena ležaljke je 25 do 30 eura! Hrvatska je bila naš prvi izbor za ljetni odmor, no sada je sve, nažalost, postalo preskupo. Ne znam hoćemo li se vratiti. Žao mi je što se Hrvatska razvija u ovom smjeru" napisao je jedan Norvežanin i prikupio značajan broj komentara u samo nekoliko sati prije nego što su administratori ugasili mogućnost komentiranja njegove objave.

Turisti su podijeljeni u dvije grupe - one koji se s Norvežaninom slažu i kude Hrvate za naizgled neograničen rast cijena, te one koji smatraju da Hrvatska samo napokon naplaćuje svoju vrijednost. "Upravo smo se vratili iz Hvara, Splita i Korčule i smatramo da je disproporcionalno skupo kada se usporedi s Ciprom, Majorkom, Kretom ili Maltom" napisala je jedna osoba. "Išao sam u Hrvatsku prvi put prije nekoliko tjedana i cijene su me blago šokirale. To je nova Italija. Od Mediteranskih zemalja, Španjolska je puno pristupačnija! Zemlja je predivna, ljudi su prijateljski nastrojeni, ali sve je mnogo preskupo, pa se neću uskoro vraćati. Kako je moguće da u Hrvatskom restoranu u Njemačkoj plaćaš gotovo duplo manje nego u Hrvatskoj s obzirom na to da su plaće otprilike tri puta veće u Njemačkoj" zapitao se u komentarima jedan putnik, a brzo je dobio i odgovor.

"Njemačka nema Jadransko more. Ne možeš to usporediti. Uživaj u hrvatskoj hrani u Njemačkoj... bez pogleda i bez plivanja" poklopio ga je netko, pa nastavio: "Hrvatska naplaćuje svoju vrijednost. Više se ne smatra zemljom trećeg svijeta u koju Britanci, Amerikanci i Europljani iz drugih zemalja dolaze plivati, bacati svoje smeće i ostaju po 30 dana, što si nijedan Hrvat ne može priuštiti. Oduševljen sam što naplaćujemo poput drugih obalnih zemalja. Nadam se da će ove visoke cijene usporiti horde koje dolaze na jeftini odmor" smatra ovaj komentator.

POVEZANI ČLANCI:

Mnogi su također istaknuli da je Hvar poznat kao skuplje odredište u Hrvatskoj i da se čak i na obali može proći znatno jeftinije, dok su drugi napominjali da je rast cijena u posljednje dvije godine globalni, a ne jadranski problem. Već sljedeći dan još jedna osoba pokušala je potaknuti raspravu o cijenama, no administratorica grupe je i njoj zaključala objavu uz komentar da komentari o cijenama samo potiču svađu među članovima grupe što nije produktivno.

GALERIJA U zemlji ovog vikenda oko milijun turista