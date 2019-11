Roboti na Rebru operiraju tumore na crijevima: 'Sliku povećava deset puta i vidite najmanju krvnu žilu'

Pacijente s tumorom dvanaesnika, najteže slučajeve tumora, s timom KBC-a Zagreb u toj bolnici operirat će svjetski poznati kirurg prof. Naohisa Yahagi s tokijskog sveučilišta Keio. Prof. Yahagi jedno je od zvučnih imena koja su ovih dana u toj bolnici sudjelovala u operacijama na pacijentima na Rebru koje su, da tako kažemo, kruna stručnih radionica na temu robotike u gastrointestinalnoj endoskopiji.

Bitna rana detekcija

– Prof. Yahagi je stručnjak za ranu detekciju, poznat u cijelom svijetu. Svi su pacijenti selektirani i spremni za zahvat, koji će biti minimalno invazivan za pacijenta – kaže prof. dr. sc. Nadan Rustemović, voditelj Odjela za intervencijsku gastroenterologiju KBC-a Zagreb.

Operacijama su prethodila stručna predavanja kojima je i jučer otvorena radionica, šesnaesta, a čiji su organizatori endoskopska sekcija Hrvatskog gastroenterološkog društva i Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske te Instituta za hitnu medicinu – Sekcija telemedicine.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Budući da je tema radionice robotika, okupljeni stručnjaci imali su priliku prvi put vidjeti rad robota, odnosno robotski zahvat unutar crijeva. Podsjetimo, odnedavno je na Rebru dostupna robotska kirurgija te se rade ginekološki i urološki kirurški zahvati. No, na ovoj radionici predstavljen je rad drugoga robotskog sustava čija je specijalnost rad, kako objašnjava prof. Rustemović, u takozvanom drugom prostoru, unutar crijeva, te je tako prvi put u nas robotski rađena submukozna disekcija. Isti zahvat prof. Yahagi radit će klasično tako da se jučer na Rebru za ovaj pothvat govorilo – “čovjek protiv robota”.

– To je krasan spoj umjetnosti i tehnologije. Robot za rane tumore u probavnom traktu američka je tehnologija i ta će tehnologija u budućnosti vjerujemo preuzeti sve. Bili smo na edukaciji u Torinu te je ideja da upravo Zagreb bude centar za ovakve robotske operacije za istočnu Europu. Robot poveća deset puta sliku i vidite najmanju krvnu žilu, robot može u crijevu uklanjati razne vrste tumora, to je kao da naprosto imate više ruku. Ideja je, za koju imamo podršku i ministra zdravstva, da robota iznajmljujemo i operiramo ovdje. Ovakav izravni kontakt i mogućnost ostvarenja koncepta “see it, do it, teach it” izuzetno je važan za mlade liječnike, a našu zemlju čvrsto pozicionira kao lidera u gastroenterološkoj edukaciji u EU i otvara joj vrata referentnog centra izvan Europe – opisuje prof. Rustemović te dodaje da je na Rebru i prof. Alberto Arezzo, kod kojeg su se i educirali.

Uska suradnja s Veterinom

Dio edukacije u radionici za mlade liječnike odvija se i na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje će se na svinjama raditi tehnika odstranjivanja ranih tumora u debelom crijevu. Za početnike je, kako kaže prof. Rustemović, organizirano učenje ovih metoda na izvađenim želucima svinja, odnosno zaustavljanje krvarenja i drugi osnovni postupci.

– Radujem se činjenici da posljednje dvije godine usko surađujemo s Veterinarskim fakultetom, posebice s prof. dr. sc. Draženom Vnukom, što doprinosi zbližavanju s Medicinskim fakultetom, a podiže kvalitetu rada na Sveučilištu – kaže prof. Rustemović.

Inače, pothvat su pozdravili i podržali ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, potpredsjednik Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner te ravnatelj Rebra prof. dr. sc. Ante Ćorušić.