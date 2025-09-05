Rješenje na vidiku: EU mijenja pravila za vozače kamiona s Balkana i Turske?

Kamionskim prijevoznicima iz država zapadnog Balkana i Turske obećano je da će do početka listopada biti riješeni problemi koje imaju unutar Europske unije vezano za status vozača i pravo na rad, potvrdili su iz konzorcija "Logistika BiH" koji je početkom tjedna zbog toga organizirao prosvjede i blokade.

Vozače kamiona s Balkana i Turske, kada prevoze teret unutar EU-a, propisi Unije tretiraju kao i sve druge državljane trećih zemalja. To znači da oni tamo mogu boraviti najviše do 90 dana unutar šest mjeseci.

Ukoliko prekorače to ograničenje riskiraju uhićenja ili izgon uz zabranu povratka na teritorij EU-a, a to se odnosi na vozače koji diljem Europe svakodnevno voze 3,5 milijuna kamiona prevozeći 60 milijuna tona tereta.

Upravo je taj problem koji postoji već godinama bio glavni razlog da prijevozničke tvrtke u BiH na njega upozore i zatraže rješenje. U ponedjeljak i utorak blokirali su carinske terminale u BiH i pristupne prometnice.

Prosvjed je okončan u utorak navečer nakon što su od vlasti u BiH dobili jamstva da će poduzeti mjere kako bi se olakšalo njihovo poslovanje u zemlji, a čelnik konzorcija "Logistika" Velibor Peulić sada je potvrdio kako postoje naznake da bi mogao biti riješen i glavni problem na kojega su ukazivali.

Za 10. rujna najavio je sastanak koji će se održati u Beogradu i na kojemu će prijevoznici zajedno s predstavnicima Europske komisije te vlada država regije i Turske definirati novi način provedbe Europskog sporazuma o radu posada u međunarodnom cestovnom prometu (AETR).

"Po svim signalima koje imamo, uvažit će se pravilo AETR sporazuma. Znači, vozači iz BiH bi po tom sporazumu mogli boraviti 2160 sati u EU u smislu boravka i odmora i nama je to dovoljno jer ne prelazimo tisuću sati u šest mjeseci. Očekujemo da primjena počne od listopada, da se zna da je vozač zaposleni radnik u transportnoj tvrtki iz BiH, a nije turist ili terorist ", kazao je Peulić kako ga u petak citiraju banjolučke "Nezavisne novine". Peulić tvrdi kako su dobili najave da će provedba novih pravila kada budu potvrđena na sastanku u Beogradu početi od 1. listopada.