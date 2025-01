'Prijeti opasnost od štete u desecima milijuna eura, zna se tko mora razjasniti ovo što se događa u Hrvatskim šumama'

Riječi bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre o kriminalu u Hrvatskim šumama kao i istraga USKOK-a o malverzacijama u toj državnoj tvrtki izazvale su pravu erupciju komentara sa svih strana. Mnogi pri tome traže da se poslovanje Hrvatskih šuma detaljno istraži, ali i ukazuju na neke nepravilnosti i nelogičnosti u njihovom poslovanju. Jedan od njih je i Ivić Pašalić koji je nekada bio važan politički igrač u HDZ-u i Hrvatskoj, a danas je poduzetnik i predsjednik Udruge drvne i papirne industrije.

- Sve što sam imao reći na tu temu rekao sam i već informirao sve one koji su o tome trebali nešto znati i tu moja uloga kao predsjednika udruženja završava. Javno smo, detaljno i argumentirano govorili i ukazivali na tu temu i to u realnom vremenu. Sve ovo dalje je posao koji nadilazi nas poduzetnike koji smo članovi udruženja, ali zato postoje institucije koje to trebaju istražiti – kratko je za Večernji list rekao Ivić Pašalić.

Isto tako Pašalić nije želio komentirati niti slučaj Josipa Dabre navodeći kako nije nadležan za to. U razgovoru za Večernji list, iz kolovoza prošle godine, Pašalić je rekao kako ga je Nediljko Dujić uoči dolaska na mjesto predsjednika Uprave Hrvatskih šuma zamolio može li mu kao predsjednik udruženja drvnoprerađivačke industrije pomoći pri unapređenju stanja u drvnoj industriji i šumarstvu. Tada je rekao da s obzirom na to da se znaju dugi niz godina kako mu je odgovorio da ću mu vrlo rado pomoći, ali samo ako dolazi u Hrvatske šume s poštenim namjerama, ali i da ako dolazi krasti onda neka zaboravi njegov mobitel.

- Prvih nekoliko mjeseci prošlo je vrlo korektno, no kasnije zahladnjeli smo odnose jer sam upozoravao na vrlo teško stanje u drvnoprerađivačkoj industriji – kaže Pašalić.

Rekao je u kolovozu prošle godine kako je nakon dolaska novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre održano nekoliko sastanaka na koje je bio pozvan i on te da je Dabro tada zatražio mišljenje članova udruženja kako riješiti problem s 200.000 kubika prvoklasne sirovine koja nakon vjetroloma u spačvanskom bazenu propada. – U procesu sanacije čišćenja tereta, kako bi najkvalitetnija roba došla na tržište i da ne propadne, prema mojemu mišljenju Hrvatske šume nisu učinile dovoljno jer je ostalo 200.000 kubika robe koja nije prodana. Ona je konfekcionirana, nalazi se na njihovim stovarištima, no nije utržena. Nakon godinu dana veliki dio te robe je propao i nastale su goleme materijalne štete koje se mjere u desecima milijuna eura. Sada se postavlja logično pitanje zašto se to dogodilo i zašto se nije time pametnije i bolje upravljalo? Sasvim je izvjesno da netko to mora razjasniti, a prvi i najpozvaniji je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, tko god to bio. U međuvremenu je oborena i ogromna količina trupaca koji tek trebaju biti izvučeni iz šuma, pa prijeti opasnost da nastane dodatna šteta koja se također mjeri desecima milijuna eura – kazao je za Večernji list Dujić.

