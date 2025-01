Milić potvrdio nastavak suradnje HDZ-a i DP-a: 'Tri su neistine i konstrukcije vezane za ostavku Dabre, evo koje'

Glasnogovornik Vlade Marko Milić izjavio je u ponedjeljak nakon sastanka premijera Andreja Plenkovića i predsjednika DP-a Ivana Penave da je najvažnija poruka stabilnost parlamentarne većine i Vlade i nastavka partnerskih odnosa, a novog ministra poljoprivrede predložit će Domovinski pokret.

''Što se tiče sastanka između predsjednike Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Domovinskog pokreta Ivane Penave, najvažnija poruka je poruka stabilnosti parlamentarne većine i Vlade te nastavak partnerskih odnosa. Nastavljamo raditi za boljitak Hrvatske i hrvatskih građana'' rekao je Milić uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Prije toga su premijer Plenković i predsjednik DP-a Penava na sastanku u Banskim dvorima razgovarali o ostavci potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre nakon što je proteklog vikenda u medijima objavljena snimka Dabre na kojoj puca kroz prozor automobila, a razgovora je bilo i o drugim temama.

Predsjednik Vlade Plenković ostaje pri svom stavu, a to je i stav predsjednika DP-a Penave da je ostavka bila nužna i jedina moguća opcija u tom trenutku, naglasio je Milić. Nema govora o tome da HDZ želi 'oteti' Domovinskom pokretu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribrarstva, napomenuo je glasnogovornik Vlade. ''U koalicijskom je sporazumu jasno definirano da taj resor pripada DP-u. Danas neće biti nikakvih imena, partneri će razmisliti do kraja tjedna, a do tada resor vodi državni tajnik u Ministarstvu Tugomir Majdak'', dodao je.

Izvijestio je kako je sastanak bio prilika da se adresiraju druge teme koje su se pojavile i iskočile u medijskom i javnom prostoru vezano za Dabrinu ostavku te da se jasno naglasi nekoliko neistina koje su se pojavile. Pri tom Milić je odbacio tvrdnje prema kojima bi premijer štio navodni kriminal u Hrvatskim šumama, koje su, prema Dabrinoj izjavi medijima nakon ostavke, 'leglo kriminala'.

Neistina broj jedan, rekao je Milić, je konstrukcija koja je nastala da bi predsjednik Vlade bio zaštitnik nekakvog kriminala u Hrvatskim šumama ili bilo gdje drugdje u ijednom drugom sektoru. Ako je netko pokazao da nikoga ne štiti od bilo kakvih optužbi za kriminal ili sprječava postupanje nadležnih tijela kada se razotkrivaju bilo kakve nezakonite radnje, onda je to ova Vlada i ovaj premijer, naglasio je Milić.

Druga netočna informacija koja također kola eterom, da bi HDZ sebi priskrbio, valjda, ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i oteo ga DP-u, rekao je Milić, naglasivši da je to potpuno neistina. "Mi u koalicijskom sporazumu smo jasno definirali da taj resor pripada Domovinskom pokretu i oni će ga sada uzeti određeno vrijeme. Predsjednik Vlade će sada tri dana boraviti na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu te ćemo do kraja tjedna uzeti vremena da partneri iz Domovinskog pokreta analiziraju tko bi bio njihov prijedlog za kandidata za ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i potpredsjednika Vlade; onda ćemo partnerski razmotriti prijedlog te osobe i u konačnici predložiti tog kandidata Saboru", dodao je Milić.

Kao treću neistinu glasnogovornik Vlade je istaknuo netočne tvrdnje vezano za snimku Dabre, koja je iscurila u medije u petak, da bi "produžena ruka HDZ-a" stajala iza toga. "To je potpuna neistina i samim partnerima je to jasno. Nikakve mi veze nemamo s tom snimkom. Josip Dabro je u svom prvom očitovanju jasno rekao da je puštanje snimke djelo jednog njihovog bivšeg visokog stranačkog dužnosnika koji je otišao iz te stranke nakon poraza na njihovim unutarstranačkim izborima", rekao je Milić

Vezano za Dabrine izjave o kriminalu u Hrvatskim šumama, premijer Plenković učinio je jedini ispravan potez, naglasio je glasnogovornik Milić. ''Uputio ga je na mjerodavnu adresu, a to je Uprava Hrvatskih šuma, da s njima analizira svu problematiku koja se tiče rada tog društva'', rekao je. Milić je najavio da će koalicijskim partnerima uskoro biti predstavljen izvještaj Hrvatskih šuma o tome što je sve učinjeno nakon velikog olujnog nevremena 2023.godine, u svrhu zaštite javnog dobra.