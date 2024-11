'Rekao bih da u Hrvatskoj ne možete nužno računati na Sjedinjene Države u budućnosti'

U emisiji Večernjeg TV-a posvećenoj američkim izborima gostovao je dr. Cody McClain Brown, profesor na Fakultetu političkih znanosti, Amerikanac s hrvatskom adresom, s kojim je razgovarala urednica Petra Balija. - Nisam mislio da toliko Amerikanaca stvarno voli Donalda Trumpa. Proširio je svoju biračku bazu. Ovaj put dobio je podršku većeg broja građana prošli put, što je bilo stvarno iznenađujuće – kazao je i dodao kako su za toliki broj glasova bila vrlo važna ekonomska pitanja. Velik broj Amerikanaca nezadovoljno je smjerom u kojem se zemlja nalazi i kvalitetom života. Kamala Harris govori o tome što će učiniti i ostvariti snove. - Trump, s druge strane, kaže: "Ne, ovo su sve gluposti. Sve je ovo sranje. Ovo je sranje i ja ću to popraviti."

Mislim da to ima veći odjek kod ljudi, pa žele promjenu. Kamala je dio Bidenove administracije, a Biden je bio vrlo nepopularan – rekao je dr. Brown. Trump je već bio predsjednik, no ljudi uglavnom zaborave loše stvari i samo pamte dobra vremena, a prošlost uvijek izgleda ljepše. Ljudi su se, smatra, vraćali u prošlost, u vrijeme prije pandemije kad je život bio bolji, a tada je na vlasti bio Trump. Dr. Brown ne smatra da će građanima sad biti bolje. - Ako Trump učini ono što je rekao da će učiniti, oni će izgubiti zdravstvenu skrb. Plaćat će više poreza. Bogataši neće, ali oni hoće – rekao je i dodao da će, ako Trump na čelo zdravstva postavi JFK-a Juniora koji je bio protiv cijepljenja, ljudi biti bolesniji.

Pogoršat će se, misli, i klimatske promjene. Kad god je Trump trebao za nešto odgovarati, on bi se izvukao, pa su se smislile teorije zavjere kako bi se objasnilo zašto Trump nije mogao učiniti ono što je trebao. Nova Trumpova administracija bit će, vjeruje, manje sputana od one u prvom mandatu, kad se okružio ljudima od kojih većina, uključujući njegovog bivšeg potpredsjednika, misli da ne bi trebao biti ponovno biran, da nije dobar vođa, a neki od njih su čak rekli da je fašist. Sad će se postaviti birokrati lojalni Donaldu Trumpu, što znači da će, rekao je dr. Brown, imati puno slobodnije ruke da radi što želi. Vezano uz vanjsku politiku, rekao je da je situacija u Gazi naštetila Kamali Harris, a Trump neće biti oštriji prema Izraelu nego što je bio Biden. - Iz onoga što je rekao i što ja vidim, to znači da će dati Putinu onoliko koliko želi i pustiti Netanyahua da radi što hoće – smatra.

Za Trumpa je, dodao je, jedina stvar za koju se vrijedi boriti on sam i njegovi vlastiti interesi. - Nisu mu baš na srcu ni interes države, ni ideali, interesi slobode, demokracije... SAD je licemjeran u vezi s tim stvarima. Volimo reći da donosimo slobodu, a znamo da to nije nužno tako – rekao je dr. Brown. Američko društvo je, napomenuo je, podijeljeno. Ljudi s kojima je on u kontaktu su u šoku i osjećaju da Amerika kakvu su mislili da poznaju ne postoji. Trumpovi pristaše su ushićeni i sretni. - Mom krugu ljudi teško je razumjeti privlačnost Donalda Trumpa i svih stvari koje je napravio, od napada 6. siječnja i lošeg postupanja s pandemijom. Povrh toga, uzeo je povjerljive dokumente i stavio ih u kupaonicu u Mar-a-Lagu.

Ipak, većina Amerikanaca nekako pogleda mimo toga i kaže. "Oh, to je čovjek za mene" – rekao je. Kako bi Trumpova pobjeda mogla utjecati na globalni položaj SAD-a? - Mislim da će možda kratkoročno, vrlo kratkoročno, uspostaviti mir u svijetu zato što će dopustiti Putinu da radi što želi i dopustiti Netanyahuu da možda uistinu etnički očisti Gazu. Mislim da je veliki problem to što je Trump vrlo podložan laskanju. Vrlo je osjetljiv na diktatore koji mu govore lijepe stvari. To je za njega kratkoročni dobitak, ali dugoročno za nacionalni interes Sjedinjenih Država i možda Europe to nije dobra stvar – istaknuo je i dodao kako je Trumpove poteze teško predvidjeti. Na pitanje hoće li pobjeda produbiti frakcije u Republikanskoj stranci ili ih ujediniti, kazao je da će ih ujediniti. - Mislim da je to sada Trumpova stranka. To više nisu republikanci, to je MAGA – zaključio je.

Moglo bi biti sukoba ako Trump doista želi provesti planove poput visokih carina na uvoz i deportaciju između 13 milijuna i 21 milijun ljudi bez dokumenata, što bi moglo doći u koliziju s ekonomskim interesima mnogih u Sjedinjenim Državama jer su radnici bez dokumenata ti koji rade poslove koje većina ljudi ne želi. Trump je govorio o tome kako želi krenuti na svoje neprijatelje, a vidjet će se što će doista učiniti. - Problem je što Trump govori mnogo gluposti. Teško znati kada bi nešto što on kaže trebali shvatiti ozbiljno, a kad govori nešto samo da bi dobio glasove – kazao je. Mogu li se predvidjeti prvi Trumpovi potezi? Prema njegovim riječima, prvo će pokrenuti najveću deportaciju ljudi bez dokumenata ikada.

Ovo nije kao kad ljudi prolaze kroz Hrvatsku na putu za Njemačku ili tako nešto. Mnogi od njih su ljudi koji su desetljećima živjeli u Sjedinjenim Državama, u braku su s Amerikancima i roditelji su Amerikanaca. Ako se to dogodi, to će uvelike poremetiti američko društvo, kao i američko gospodarstvo – smatra. Što je s politikom prema Hrvatskoj i ovim prostorima? - Ne mislim da će se promijeniti. Ovisi o tome kako se nosi s Rusijom, što Rusija radi preko Srbije i Crne Gore, a možda i Bosne i Hercegovine. Ako Vučić dobije podršku iz Rusije, onda bismo mogli vidjeti neku vrstu sukoba, što opet ovisi o snazi NATO-a.

Rekao bih da u Hrvatskoj u ovom trenutku ne možete nužno računati na Sjedinjene Države u budućnosti – rekao je dr. Brown. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban među prvima su čestitali Trumpu. - To su ljudi koji su sretni što je on izabran, a hoće li ih nagraditi ili neće, hoće li biti na njihovoj strani, teško je reći. Mislim da se Hrvatska i Europa sada moraju više oslanjati jedni na druge i početi izrađivati planove za obrambenu i nacionalnu sigurnosnu situaciju koja ne uključuje američku vojsku – zaključio je.

