Zaposliti se u kakvoj državnoj ili javnoj službi nekoć je značilo solidan posao čije su se blagodati opisivale kao "puna šaka brade" ili "sjekira u medu". Možda to i danas vrijedi za radnike zagrebačkog Holdinga koji su i nezakonitim štrajkom uspjeli dobiti što su tražili, ali za zaposlene u hrvatskim bolnicama to se nikako ne bi moglo reći. Trenutno u fokusu nisu liječnici, iako su nositelji i ključne figure zdravstvenog sustava. Jučerašnjim prosvjedom pred zgradom Ministarstva zdravstva na zagrebačkom Ksaveru sindikalci su pažnju javnosti skrenuli na medicinske sestre i tehničare, ali i one nevidljive radnike u hrvatskom zdravstvenom sustavu bez kojih taj sustav ipak ne bi mogao funkcionirati.