'Raspad Semafor koalicije je bio očekivan. Čekao se samo pogodan trenutak. Demokršćani će složiti novu vladu'

Prošlog je tjedna njemački kancelar Olaf Scholz otpustio ministra financija Christiana Lindnera iz Liberalno-demokratske stranke čime se raspala njegova koalicijska vlada sastavljena od socijaldemokrata, zelenih i liberala. Scholz je u nedjelju izjavio i kako bi prihvatio da parlament prije Božića glasa o povjerenju njegovoj vladi. Što se sve trenutno događa u Njemačkoj upitali smo Stjepana Puđu, Večernjakovog dopisnika iz Frankfurta.

- Raspad Semafor koalicije i izlazak FDP-a je bio očekivan. Izgleda da se čekao samo neki pogodan trenutak. Očito su liberali osjetili da gube - kazao je Puđa dodajući kako je bilo neslaganja unutar koalicije jer su SPD i Zeleni tražili novo zaduživanje. - Međutim, u njemačkom ustavu postoji kočnica zaduživanja koja, osim u izvanrednim situacijama, ne dopušta novo zaduživanje - kazao je Puđa dodajući kako se vlada htjela zadužiti za 10 milijardi eura, no Lindner je to odbio. Rekao je i kako je Scholz odlučio ići i na manjinsku vladu, no da to neće proći u Bundestagu. - Stvar je u tome da su počele predizborne kampanje i podmetanja i optužbe - dodaje Puđa i objašnjava da sve vodi prema novim, ubrzanim izborima.

Tko bi mogao pobijediti na idućim izborima?

- Sve ankete zadnjih godinu dana pokazuju da je koalicija demokršćana CDU/CSU daleko najjača. Oni stalno imaju 34,35 posto, računa se da bi mogli osvojiti i 38 posto, no to im neće biti dovoljno za formiranje vlade. Ako prijeđu izborni prag, liberali će ponovno ići sa demokršćanima - rekao je Puđa dodajući da su to stari koalicijski partneri te da su ideološki najbliži. - Gotovo sigurno je da će koalicija demokršćana napraviti novu vladu i da će njihov kandidat biti novi kancelar i to će gotovo sigurno biti Friedrich Merz iako se Olaf Scholz s tim ne slaže i vjeruje da će doći do preokreta - rekao je Puđa. Otkriva i kako u SPD-u nisu zadovoljni sa Scholzom te da žele Borisa Pistoriusa na tom mjestu koji je bio najpopularniji ministar u ovoj vladi. Glavni koalicijski partner SPD-a, Zeleni, izgubili su jako na popularnosti, tako da se od njih ne može očekivati sastavljanje vlade, smatra Puđa. Dodaje kako Scholz kroz neke svoje krugove vjerojatno pokušava s Merzom dogovoriti neko sastavljanje vlade jer je prije postojala koalicija CDU-a i SPD-a. Postavlja se onda i pitanje tko bi tu bio kancelar, Scholz ili Merz. Puđa smatra kako nema sumnje da bi Merz bio kancelar.

- Nijemci su u velikoj većini nezadovoljni, gospodarstvo dvije godine već nazaduje i normalno da to građanima ne odgovara, ali ne odgovara ni Europskoj uniji jer je Njemačka gospodarska lokomotiva Europe i kada ne ide njemačkom gospodarstvo to svi osjete - rekao je Puđa.