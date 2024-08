Raskol u parlamentarnoj stranci? Iz Fokusa bi sa Zurovcem moglo otići još čelnika

Saborski zastupnik Fokusa i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec na korak je do izlaska iz stranke Fokus, a donese li doista odluku o napuštanju stranke, navodno neće biti jedini. Tvrdi to sam Zurovec koji kaže kako je nezadovoljstvo u stranci veliko i kako je izvjesno da bi Fokus mogao ostati ne samo bez njega nego i bez još nekih gradonačelnika i načelnika. Obistini li se doista takav scenarij, stranka Fokus ne samo da će Zurovčevim odlaskom prestati biti parlamentarna stranka nego joj prijeti raskol, i to pred lokalne izbore idućeg proljeća. To pak demantira aktualni šef Fokusa Davor Nađi koji poručuje kako, prema njegovim informacijama, sa Zurovcem, odluči li se napustiti Fokus, može otići jako mali broj članova stranke, ali i da nema informaciju da će to biti itko od članova koji u ovom trenutku imaju neku dužnosničku funkciju.

Sukob dviju struja

I iako Zurovec konačnu odluku o odlasku tek treba donijeti, čini se da je sukob između njega i aktualnog šefa Davora Nađija toliko kulminirao da je taj odlazak vjerojatno samo pitanje dana. Sukob dviju struja, Zurovčeve i Nađijeve, u Fokusu tinja već neko vrijeme. Zakuhao se za vrijeme kampanje za prošle parlamentarne izbore na kojima je Zurovec sa zadnjeg mjesta na listi osvojio saborski mandat, za razliku od Nađija koji je bio prvi na listi. A stvari su kulminirale početkom srpnja kada je pokrenuta procedura za nove unutarstranačke izbore.

Naime, Davor Nađi na izborima za novo vodstvo stranke koji će se održati 1. rujna podupire Gabrijela Deaka, inače Zurovčeva zamjenika na mjestu gradonačelnika Svete Nedelje dok Zurovec nije kandidat za predsjednika jer na sjednici stranačke organizacije Zagrebačke županije, za razliku od Deaka, nije dobio potporu za kandidaturu. Zurovec je odbijenicu okarakterizirao kao namjernu opstrukciju dok Nađi to gleda kao jasnu poruku Zurovcu od njegove organizacije i njegovih ljudi da ga više ne žele.

I to ponajprije, kaže Nađi, zato što se nakon parlamentarnih izbora otvoreno nudio Plenkoviću, odnosno HDZ-u koji je sastavljao novu većinu, ignorirajući odluke stranke i činjenicu da su za mandat koji je osvojio u Saboru radili svi članovi Fokusa.

Zurovec pak odgovara kako šačica ljudi ne predstavlja organizaciju i većinu članstva, nego struktura, dodajući kako on to poštuje i da zbog toga ne osporava njihovo pravo da glasaju kako su glasali. No kaže da želi da se jasno zna koji motiv stoji iza toga što mu nije omogućena kandidatura za predsjednika stranke.

'To nije dobrobit stanke'

– To nije dobrobit stranke, nego njih samih. Saborski mandat u prošlom sazivu bio je moj, ja sam ga na pola godine prepustio predsjedniku stranke da dobije na vidljivosti i prepoznatljivosti, što mu nije pošlo za rukom. U znak zahvalnosti, kao jedini saborski zastupnik Fokusa trebao sam dobiti tek treće mjesto na listi, ali sam na vlastito inzistiranje u takvim okolnostima išao na 14. mjesto i preferencijalno obranio mandat – kaže Zurovec. Nakon svega što su, kaže, radili da bi ostao bez mandata htjeli su, nastavlja, nakon izbora njime upravljati i donositi odluke što će se i kako raditi te dodaje kako je razgovore i sa SDP-om i s HDZ-om vodio kao član stranačke delegacije, a ne samostalno.