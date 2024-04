Nekim strankama bilo je potrebno više glasova za osvajanje mandata, evo zašto

Neslužbeni rezultati DIP-a nakon obrađenih gotovo svih biračkih mjesta, prema medijskim izračunima pokazuju da HDZ uvjerljivo pobjeđuje na parlamentarnim izborima i osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

Prema pisanju Indexa, izbori su pokazali jednu zanimljivost, a to je da i dalje postoje velika odstupanja oko toga koliko je glasova potrebno za jedan mandat. Razlog su izborne jedinice, odnosno pojava da one nisu dobro uravnotežene. Primjerice, u jedinicama koje se sastoje od većih urbanijih središta, odnosno tamo gdje je veći broj birača, potrebno je prikupiti više glasova da bi se osvojio mandat. Isto tako, u jedinicama gdje je manji broj stanovnika potrebno je manje glasova za dobivanje mandata.

Tako je HDZ-u za jedan mandat u prosjeku trebalo nešto manje od 12.000 glasova, dok je na drugoj strani spektra Fokus, koji je s 47.712 glasova dobio samo jedan mandat. Budući da stranke nemaju jednaku podršku na svim područjima Hrvatske, može se dogoditi i da jedna stranka dobije više glasova na razini države, ali manje mandata od neke druge stranke. Primjer je stranka Možemo, koja je bila uspješna u tri zagrebačke jedinice (1.,2. i 6.) i tamo osvojila ukupno 7 mandata. Domovinski pokret je u istim jedinicama osvojio 4 mandata, a Most 3 mandata. Možemo je ovdje dobio otprilike 100 tisuća glasova u 3 jedinice. Domovinski pokret je istovremeno za sličan broj ukupnih glasova osvojio 9 mandata u četiri izborne jedinice, dvije slavonske (4. i 5.) te dvije dalmatinske (9. i 10.). Most je s nešto manje od 50 tisuća glasova osvojio 4 mandata u potonjim jedinicama, dok je Možemo u tim sredinama ostao bez mandata. Drugim riječima, više individualnih glasova koje je Možemo dobio u Zagrebu nije značilo previše u konačnoj raspodjeli jer su Most i Domovinski pokret s manje glasova u drugim jedinicama osvojili više mandata.