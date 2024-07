Radoje Zvicer, odbjegli vođa kavačkog klana, među 19 je prijavljenih za krijumčarenje 2,5 tona kokaina

Devet uhićenih osoba, pet osoba za kojima se traga te ukupno 19 kazneno prijavljenih osoba, među kojima je i Radoje Zvicer, vođa crnogorskog kavačkog klana, rezime su akcije kodnog imena General, koja je realizirana u Crnoj Gori. Crnogorskoj policiji u uhićenju osoba koja se sumnjiče da su djelovale u sklopu Balkanskog kartela te proteklih godina sudjelovale u krijumčarenju više od dvije i pol tone kokaina, pomagale su Američka agencija za borbu protiv droga (DEA), FBI i Europol, koji je i izvijestio o realizaciji akcije te uhićenju, kako oni kažu, devet visoko pozicioniranih meta. Istraga, koja je prije koji dan okončana uhićenjem tih devet osoba, počela je nakon što su kolumbijska i australska policija tijekom 2020. i 2021. presrele pošiljke u kojima je nađena 1,8 tona kokaina, a ta je droga brodovima transportirana iz Južne Amerike u Europu i Australiju.

Europol je pojasnio da je istragom ukupno obuhvaćeno 19 osoba, od kojih je devet uhićeno, četiri su u zatvoru od ranije, dok ih je pet u bijegu. Navode i da su uhićene osobe bliske raznim crnogorskim kriminalnim klanovima, a kako je kaznena prijava podnesena i protiv Zvicera, očito su kavački klan i njihovi "poslovi" bili na radaru DEA-e i FBI-a. I to godinama. Riječ je, navodi Europol, o jednom od najozloglašenijih i najnasilnijih crnogorskih kriminalnih klanova, a Zvicer se smatra odgovornim za više ubojstava počinjenih tijekom bespoštednog rata kavačkog i škaljarskog klana. Što se tiče drugih osumnjičenika, Europol pojašnjava da su neki od njih vodili svoje kriminalne organizacije, a svi skupa, smatraju Europol, DEA i FBI su dio Balkanskog kartela, jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija na svijetu.

U Europolu navode i da su devetorica uhićenih od ranije poznati crnogorskoj policiji i pravosuđu jer su se pojavljivali u mnogim ranijim istragama krijumčarenja droge. U tim istragama utvrđeno je da je Balkanski kartel igrao glavnu logiku u krijumčarenju ogromnih količina droge u EU i Australiju. Prethodno je ta droga nabavljena od južnoameričkih kartela te nakon toga, uglavnom brodovima, transportirana u EU i Australiju radi daljnje preprodaje. Tijekom akcije General crnogorska policija je pretražila 15 lokacija i u tim pretragama je zaplijenila velik broj dokumenta, 22 komada oružja, 722 komada streljiva, 15 vozila, dva čamca, luksuzne satove, novac...

Europol pojašnjava da se posljednjih godina balkanski kartel prebacio i na australsko narkotržište jer je nezakonita zarada od ilegalne prodaje kokaina tamo znatno veća no u EU. Opskrbna ruta uključuje Kolumbiju, Ekvador i Brazil, jer su to zemlje u kojima balkanski kartel nabavlja, odnosno kupuje kokain. I to direktno od tamošnjih kartela, jer su odavno iz tog posla izbacili posrednike. Kokain se transportira brodovima preko južne Europe i Afrike prema Australiji. Kilogram kokaina koji u južnoameričkim zemljama kao izvorištima stoji nekoliko tisuća eura, na australskom crnom tržištu može dosegnuti i više od 100.000 eura. Računica kriminalne zarade je tu više nego jasna.

VEZANI ČLANCI:

Inače, crnogorski mediji, izvještavajući o akciji General, navode da je u njoj osim Zvicera kazneno prijavljen i Damir Mandić, inače osuđen zbog sudjelovanja u ubojstvu Duška Jovanovića 2004., urednika Dana. Zvicera se sumnjiči za organizaciju krijumčarenja 1,570 kilograma kokaina u listopadu 2020. i 900 kilograma u srpnju 2021. iz Južne Amerike u Europu i Australiju.

Akcija General dogodila se svega mjesec dana nakon što su u Cetinju ubijena dvojica pripadnika škaljarskog klana, dok su još dvojica bila ranjena. Ubijeni su nakon što su izašli iz blindiranog vozila, a paklena naprava, koja je aktivirana na daljinu, bila je skrivena u krošnjama drveća. Jedan od ubijenih bio je Dragan Roganović, koji je 2017. preživio atentat, a nekada je bio i tjelohranitelj Gorana Radomana, čovjeka koji se smatra prvom žrtvom u mafijaškom ratu kavačkog i škaljarskog klana. Radoman je ubijen 2015. u Beogradu, a rat crnogorskih klanova počeo je 2014. nakon krađe nekoliko stotina kilograma kokaina iz jednog stana u Valenciji.

VEZANI ČLANCI:

Zvicer, koji je godinama nedostupan crnogorskom pravosuđu, smatra se vođom kavačkog klana, u rujnu 2022. je preživio pokušaj atentata u Kijevu. Nakon toga je otišao u Panamu, pa se malo nakon toga pojavila vijest da je ubijen, što je demantirao njegov odvjetnik. Zvicerovo ime često se spominje u Beogradu na suđenju skupini Veljka Belivuka, koja je optužena i za zvjerska mučenja i ubojstva protivnika. To navodno uključuje i mljevenje ljudskih ostataka u ćevape, koje su potom slane Zviceru. Barem je tako tvrdio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je o tome javno pričao nakon uhićenja Belivukove skupine, mašući fotografijama osakaćenih i izmasakriranih ljudi. No prije tog trenutka, odnosno uhićenja, Belivuk i njegova ekipa su osim a Zvicera radili i za Vučića i njegovu partiju i bratiju, odrađujući svakakve prljave poslove.

FOTO Dan kad smo drhtali: Lani je Hrvatsku poharala 'oluja stoljeća', apokaliptično nevrijeme odnijelo četiri života