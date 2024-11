Radić: Tužio sam Penavu jer je klevetnik

Mario Radić, predsjednik političke stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMINO) podigao je tužbu protiv predsjednika DP-a i gradonačelnika Vukovara Ivana Penave. Prema Radićevim riječima razlog pokretanja tužbe su klevete koje je Penava izgovorio o njemu u jednom podcastu koji je emitiran 15. studenog. – Ivan Penava je u tom podcastu, ničim izazvan, 90 minuta potrošio govoreći o meni i pri tome iznosio niz neistina za koje nema ni dokumenata ni bilo kakvih svjedoka. Tužio sam ga zbog laži koje je iznio o meni, mojoj obitelji i hrvatskim braniteljima jer su to stvari preko kojih se ne prelazi i stvari koje moraju biti raščišćene, a sud je pravo i jedino mjesto za to. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Vukovara je klevetnik – rekao je Radić.

Dodaje kako za sve što je radio tijekom života, kao i za svoj ratni put te sve drugo, ima dokumente koji jasno govore u njegovu korist i da su Penavine riječi neistina. Tvrdi kako ima potpisan dokument koji govori da je bio na osječkom bojištu kao i da je njegov otac, koji je ubijen na Veleprometu i danas se vodi kao nestao, bio dragovoljac u obrani Vukovara te ima posmrtni čin pričuvnog namjesnika. Putem optužbe Radić zbog izrečenih kleveta od Penave traži da mu isplati 20.000 eura čemu će on dodati još 200.000 eura i osnovati Zakladu putem koje će pomagati djeci i unucima poginulih hrvatskih branitelja. Najavljuje kako će Zaklada imati jasne kriterije na temelju kojih će se odlučivati kome će pomagati.

– Bit će to prvo dobro djelo koje je Penava do sada napravio. Meni nije jasno iz kojeg razloga on i dalje proziva mene i govori neistine kada više nismo u istoj stranci. Razmišljao sam o tome hoću li odgovoriti na sve neistine ili ne, ali onda sam odlučio sve reći jer, ako ne reagiram, ispast će da je sve to što je on rekao istina. Čekao sam samo da prođu Dani sjećanja na žrtvu Vukovara – kaže Radić dodajući kako je on za sud spreman te da već ima popis niza svjedoka koji će svjedočiti u postupku.

Radić je istaknuo da i on očekuje neke odgovore od Penave upućujući na kupnju zemljišta u Vukovaru i okolici, zatim o ulozi tvrtke Neretva inženjering d.o.o. u tvrtki u sustavu Borova dok ju je vodio Penavin otac kao i tome tko je radio na završetku njihove kuće na Visu, službenim vozilima iste tvrtke… – Puno je tu pitanja na koja građani Vukovara žele znati konkretne odgovore – rekao je Radić. Kontaktirali smo telefonom i Ivana Penavu no on je samo kratko rekao: – Mario Radić i ljudi oko njega poražena su strana i ne želim komentirati to što rade. Neka rade što žele – kratko je rekao Penava.

