Nuklearni fizičar za Večernji: Evo zašto mislim da neće doći do dogovora Trumpa i Putina. Tri su jasna razloga

1. Je li moguć dogovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina pa da se okonča rat u Ukrajini?

Bojim se da – nije. I to zato što su Putinova očekivanja od tog dogovora sasvim različita od Trumpovih. Putina ne zanima 18 posto teritorija, njega ne zanima samo dio te zemlje, njega zanima čitava Ukrajina. Odnosno, njega zanimaju Ukrajinci. Na to je upozorio Eugene Stepanenko. Znači, Putina zanimaju Ukrajinci jer, što god govorili o Rusiji, rusko stanovništvo stari i Putin želi rusifikaciju Ukrajine kako bi u svojim idućim novim agresivnim potezima prema europskim državama za Rusiju – ginuli Ukrajinci.

Trumpova ideja da se rat "zamrzne" tako da NATO-ve trupe iz europskih zemalja čuvaju crtu bojišta znači da je Ukrajina de facto u onom svom slobodnom dijelu zapravo članica NATO-a. Ako na 82 posto teritorija Ukrajine NATO slobodno šeće, onda je to kao da je Ukrajina članica NATO saveza. Usto, Trump je za to da Ukrajina u NATO uđe za desetak godina, a Putin ne želi da se to dogodi ikada. To su tri jasne stvari zašto će taj sporazum biti gotovo nemoguće postići. I što je najvažnije, bit će ga nemoguće postići bez Ukrajine.

2. Ima li pravednog rješenja za Ukrajinu i hoće li na kraju ipak morati doći do ustupaka i kompromisa?

Jedino pravedno rješenje je povlačenje ruske vojske s ukrajinskog teritorija. Odnosno, poštovanje Sporazuma o razdruživanju Sovjetskog Saveza iz prosinca 1990. i poštovanje Sporazuma o vječnom prijateljstvu i suradnji Rusije i Ukrajine iz 1997. To je to. Putin je prekršio sve te sporazume. A pravedno bi rješenje značilo i poštovanje Povelje Ujedinjenih naroda.

3. Koliko su stvarne ruske prijetnje bombardiranjem, čak i nuklearnim, čega nije pošteđena ni u Europa?

To su prijetnje za domaću, rusku publiku na domaćoj političkoj sceni u Rusiji, čime Putin dokazuje svoju odlučnost svojim biračima. S druge strane, te su prijetnje namijenjene i publici u zemljama članicama NATO saveza u skladu s doktrinom načelnika glavnog stožera ruske vojske Valerija Gerasimova da Rusija u ratu mora djelovati tako da prisili na popuštanje i predaju svojih protivnika, i to uz pomoć medijskih glasina prema kojima je u sukobu s Rusijom nemoguće pobijediti. Dakle, Gerasimov je još 2013. u svojoj studiji dokazao da Rusija tehnološki zaostaje za NATO-om i da uspjeti može jedino propagandnim sredstvima, koristeći slobodu medija na Zapadu, i to tako da kaže da je rat za protivnika izgubljen čim ga Rusija napadne. Tome služe svi domaći putinofili i korisne budale.

