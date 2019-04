Sveučilište Sjeverne Karoline objavilo je kako je dobilo dojave o aktivnom pucaču na svom kampusu u Charlotteu.

Lokalni mediji objavili su da je najmanje troje ljudi pogođeno prije nego što je osumnjičenik priveden.

Sveučilište je upozorilo studente da ostanu na sigurnom mjestu.

