Pucnjava na kampusu u Las Vegasu: Najmanje troje ozlijeđenih, napadač pronađen mrtav

Večeras je u Las Vegasu došlo do pucnjave u kojoj je, prema prvim informacijama, stradalo više osoba. Policija je u kratkom roku stigla na mjesto događaja, na kampus Sveučilišta Nevada u Las Vegasu, u blizini Beam Halla, prenosi CNN.

- Čini se da u ovom trenutku ima više žrtava. Molimo vas da izbjegavate to područje i uskoro ćemo imati više informacija - potvrdila je policija, dok je sveučilište je objavilo hitnu obavijest na internetu, moleći sve koji se nalaze u blizini da se sklone na sigurno. Policija je kasnije potvrdila kako je najmanje troje ozlijeđenih.

- Zasad znamo da je troje žrtava ovog napada, no nije poznata težina ozljeda. Ta brojka bi se mogla promijeniti - objavio je šef policije Kevin McMahill. Žrtve su prevezene u bolnici te više nema prijetnje u okolici kampusa, a motiv napadača zasad ostaje nepoznat.

BREAKING: There is an active shooter at Nevada’s University of Las Vegas @unlv.



Multiple victims reported. pic.twitter.com/mWDcidVHEq