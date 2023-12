Petorici će se suditi zbog smrti zaštitara u noćnom klubu u Biogradu

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je 20. listopada, pet mjeseci nakon tragedije, podignulo pred Općinskim sudom u Zadru optužnicu protiv petorice okrivljenika. 31-godišnjak, 30-godišnjak, 24-godišnjak, 23-godišnjak i 18-godišnjak se stavlja na teret da su 21. svibnja 2023. u jednom noćnom klubu u Biogradu na Moru, nakon što je prethodno tijekom iste večeri u blizini šanka došlo do verbalnog sukoba i naguravanja između okrivljenika, iako svjesni da su okruženi većim brojem gostiju u prostoru pri čemu može doći i do težih posljedica, nastavili s naguravanjem i bacanjem predmeta što je rezultiralo tučnjavom.

- Zbog toga je do njih došao oštećenik koji je u to vrijeme obavljao poslove čuvara-redara u klubu, a u tom je trenutku jedan od okrivljenika, tereti ga se, uzeo u ruke barski stol i bacio ga prema grupi uključenoj u tučnjavu. Stol je udario u zid i odbio se te pao na oštećenika udarivši ga u glavu pa je oštećenik uslijed tog udarca zadobio ozljede koje su, u kombinaciji s njegovim narušenim zdravstvenim stanjem, izazvale psihičku traumu od koje je on preminuo - istakli su iz DORH-a.

Optužnica je podignuta zbog počinjenog kaznenog djela protiv života i tijela sudjelovanjem u tučnjavi iz čl. 122. st. 1. Kaznenog zakona.

