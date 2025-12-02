Naši Portali
Najnovije vijesti
NEKRETNINSKI FORUM

Prodaja nekretnina pala 15 posto, sada bi se moglo dogoditi ono što mnogi priželjkuju

Zagreb: Izgradnja novih stanova i poslovnih prostora na području Črnomerca
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
02.12.2025.
u 21:50

Turizam i nerealna očekivanja prodavatelja glavni su uzročnici manjka ponude i rasta nepriuštivosti

Hrvatsko tržište nekretnina nalazi se u novoj fazi: cijene ostaju visoke, a broj transakcija se smanjuje. U prvoj polovini 2025. Porezna uprava evidentirala je 57.095 kupoprodaja nekretnina, što je oko 15% manje nego u istom razdoblju 2024., pri čemu je pad vidljiv kod svih glavnih segmenata tržišta, čulo se na 40. jubilarnom Forumu poslovanja nekretninama HGK, koji je u Zagrebu okupio više od 700 predstavnika struke iz cijele Hrvatske. Prosječna cijena četvornog metra prodanog novog stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2025. bila je je 2754 eura, što predstavlja rast od 15,9% na godišnjoj razini.

U Zagrebu je prosječna cijena novogradnje bila 2958 eura po kvadratu, a u ostalim gradovima i naseljima 2511 eura. Ovi trendovi, istaknuto je, potvrđuju da tržište ne slabi zbog manjka interesa, nego zbog kombinacije ograničene ponude, glavnog problema u Zagrebu i na obali, visokih cijena i promijenjenih uvjeta financiranja. Priuštivost stanovanja ostaje tako jedno od najvažnijih društveno-ekonomskih pitanja.

– To nije samo problem u Hrvatskoj nego i globalni trend. Upravo zato uloga, iskustvo i znanje posredničke struke moraju biti integrirani u razvoj tržišta nekretnina, uz jasnu svijest o odgovornosti koju nosimo – rekao je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Prema aktualnim podacima, oko 90% stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj odlučuje se za jednu od pet obalnih županija i u njima čine 35% svih transakcija. Investitori sve češće usmjeravaju gradnju upravo prema toj ciljnoj skupini veće platežne moći, što utječe na rast cijena novogradnje i smanjuje dostupnost stanova domaćem stanovništvu. I turizam je taj koji pridonosi manjku ponude i rastu nepriuštivosti, kao i nerealna očekivanja prodavatelja. No priželjkuje se da će 2026. donijeti korekcije cijena rabljenih nekretnina.

– Sada je povoljan trenutak za korekciju cijena kako bi se dio potražnje preusmjerio s novogradnje na rabljene nekretnine, koje su zapravo krvotok tržišta. Uz to, nužno je razvijati modele koji će potaknuti ulaganja u fond starijih i trenutačno nedovoljno korištenih nekretnina – naglasila je Jasminka Biliškov, potpredsjednica Udruženja. Porez na nekretnine, uveden 1. siječnja 2025., u 2026. će pokazati svoj puni učinak na investicijsku potražnju te na odluke vlasnika o zadržavanju ili stavljanju nekretnina u funkciju, istaknuto je jučer. Sljedeće godine vidjet će se i konkretan utjecaj Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a testirat će se i Program priuštivog najma – bit će ključno pratiti koliko će nekretnina biti dostupno u tom segmentu i kako će utjecati na tržište nekretnina.

Ključne riječi
strani kupci Novogradnja transakcije cijene nekretnina

Komentara 9

Pogledaj Sve
FA
fakin2012
22:11 02.12.2025.

Priuštivost stanova? Svatko ima svoje preferencihe. Netko potroši 109.000 eura na 2 kutije cigareta dnevno u 30 godina, a netko kupi stan.za 109.000 eura. (2 kutije cigareta su 2*5 eur puta 365 dana puta 30 godina je 109.000 eura)

BA
batteryvoltas
23:12 02.12.2025.

Pohlepa građevinara a bogami i svih ostalih. Puni oglasi suterena, potkrovlja, limenki po cijeni kao da je novogradnja. Ekipa koja nije mogla prodati stanove prije par godina sad im zinula guzica pa udri po cijenama. 25-30 kvadrata 150000-190000€, suludo.

GO
Gof33
22:51 02.12.2025.

A gdje je pohlepa građavinske mafije i korumpiranost X urbanista i inspektora? Glavni državni inspektor je pritvoren a ministar graditeljstva priprema zakon u korist velikih investitora.. dakle cijene su tu gdje jesu, ne radi turizma ili ljepote HR.

