Prodaja nekretnina pala 15 posto, sada bi se moglo dogoditi ono što mnogi priželjkuju

Hrvatsko tržište nekretnina nalazi se u novoj fazi: cijene ostaju visoke, a broj transakcija se smanjuje. U prvoj polovini 2025. Porezna uprava evidentirala je 57.095 kupoprodaja nekretnina, što je oko 15% manje nego u istom razdoblju 2024., pri čemu je pad vidljiv kod svih glavnih segmenata tržišta, čulo se na 40. jubilarnom Forumu poslovanja nekretninama HGK, koji je u Zagrebu okupio više od 700 predstavnika struke iz cijele Hrvatske. Prosječna cijena četvornog metra prodanog novog stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2025. bila je je 2754 eura, što predstavlja rast od 15,9% na godišnjoj razini.

U Zagrebu je prosječna cijena novogradnje bila 2958 eura po kvadratu, a u ostalim gradovima i naseljima 2511 eura. Ovi trendovi, istaknuto je, potvrđuju da tržište ne slabi zbog manjka interesa, nego zbog kombinacije ograničene ponude, glavnog problema u Zagrebu i na obali, visokih cijena i promijenjenih uvjeta financiranja. Priuštivost stanovanja ostaje tako jedno od najvažnijih društveno-ekonomskih pitanja.

– To nije samo problem u Hrvatskoj nego i globalni trend. Upravo zato uloga, iskustvo i znanje posredničke struke moraju biti integrirani u razvoj tržišta nekretnina, uz jasnu svijest o odgovornosti koju nosimo – rekao je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Prema aktualnim podacima, oko 90% stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj odlučuje se za jednu od pet obalnih županija i u njima čine 35% svih transakcija. Investitori sve češće usmjeravaju gradnju upravo prema toj ciljnoj skupini veće platežne moći, što utječe na rast cijena novogradnje i smanjuje dostupnost stanova domaćem stanovništvu. I turizam je taj koji pridonosi manjku ponude i rastu nepriuštivosti, kao i nerealna očekivanja prodavatelja. No priželjkuje se da će 2026. donijeti korekcije cijena rabljenih nekretnina.

– Sada je povoljan trenutak za korekciju cijena kako bi se dio potražnje preusmjerio s novogradnje na rabljene nekretnine, koje su zapravo krvotok tržišta. Uz to, nužno je razvijati modele koji će potaknuti ulaganja u fond starijih i trenutačno nedovoljno korištenih nekretnina – naglasila je Jasminka Biliškov, potpredsjednica Udruženja. Porez na nekretnine, uveden 1. siječnja 2025., u 2026. će pokazati svoj puni učinak na investicijsku potražnju te na odluke vlasnika o zadržavanju ili stavljanju nekretnina u funkciju, istaknuto je jučer. Sljedeće godine vidjet će se i konkretan utjecaj Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a testirat će se i Program priuštivog najma – bit će ključno pratiti koliko će nekretnina biti dostupno u tom segmentu i kako će utjecati na tržište nekretnina.