Priprema se izvješće o kibernetičkom napadu na HANFA-u: 'Nitko od građana nije ugrožen'

Državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić izjavio je u četvrtak da nitko od građana koji su uložili u mirovinske fondove nije ugrožen zbog kibernetičkog napada na računalni sustav HANFA-e, a izvješće o napadu bit će gotovo početkom sljedećeg tjedna.

''Vezano uz napad, ni do kakvog curenja podataka iz HANFA-e nije došlo, tako da nitko od građana nije ugrožen'', rekao je Zoričić u Hrvatskom saboru HDZ-ovu zastupniku Marku Paviću koji ga je pitao jesi li ugroženi mirovinski fondovi u koje su uložena sredstva hrvatskih građana. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 23. siječnja pretrpjela je kibernetički napad na svoj računalni sustav, zbog čega je dva dana sustav bio nedostupan.

Ozbiljan kibernetički napad

''Izvješće o napadu koji se dogodio trebalo bi biti dovršeno početkom sljedećeg tjedna. Kad ga dobijemo, vidjet ćemo koliko je bio opsežan taj napad, koliki su razmjeri štete. Prema trenutačnim informacijama, to je bio ozbiljan napad, a ne neki virus kojeg bi ga se lako mogli riješiti standardnim sustavima obrane'', kazao je Zoričić na upit zastupnice Marijane Puljak (klub Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom).

Na saborskom dnevnom redu nalazi se prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća HANFA-e i prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova uprave. Vlada predlaže da na čelu Upravnog vijeća i idućih šest godina bude Ante Žigman, da zamjenik predsjednika ostane Tomislav Ridzak, a članovi Jurica Jednačak i Antun Palarić, dok bi Ilijanu Jeleč zamijenila Anamarija Staničić.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto (Odlučnost i pravednost) kazala je da Žigman u sukobu interesa zbog čega nikako ne bi smo dobiti novi šestogodišnji mandat. ''Predlažete Žigmana čija je supruga postavljena na visoku plaću u Podravci, a vlasnici Podravke su mirovinski fondovi koje bi pak Žigman trebao nadzirati'', izjavila je.

Sukob interesa

''Stava smo da svi navedeni kandidati ispunjavaju sve zakonske preduvjete, a uz to ističem da je riječ o stručnjacima s relevantnim iskustvom u području financijskih tržišta, tržišta kapitala i financijske stabilnosti'', kazao je Zoričić. ''Kad bi bilo tko od predloženih članova bio u sukobu interesa tako da ga ne bi bilo moguće imenovati, takav član ne bio niti predložen“, odgovorio joj je državni tajnik.

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot također je prozvao Žigmana za sukob interesa, referirajući se na slučaj krajem 2017. kada je kupio stan od Croatia osiguranja. ''Moralno, 20 dana prije nego što će preuzeti HANFA-u, kupiti stan od financijske institucije koju on treba nadzirati nešto je neprihvatljivo u financijskim krugovima'', izjavio je.

Osim toga, Troskot se osvrnuo i na kibernetički napad krajem prošlog mjeseca. Financijsku štetu procijenio je na 28 milijardi eura. Međutim, osim financijske štete, prisutni su veliki sigurnosni rizici. ''Oko 300 kompjutera je napadnuto, pobrisani su svi podaci, sva trgovanja, bez ikakvog 'back-upa' u Hanfi. Zaposlenici Hanfe sada međusobno komuniciraju s gmail računa, gdje sada server i vlasnici 'gmail accounta' imaju sve podatke svih financijskih transakcija koje su se odvijale u Hrvatskoj'', upozorio je zastupnik Mosta.

Upitan način izbora čelnih ljudi

Marijana Puljak (klub Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom) istaknula je da spomenuti kibernetički napad stavlja pod upitnik sposobnost HANFA-e da osigura adekvatne standarde sigurnosti zaštite podataka. ''HANFA bi kao nadzorni organ trebao biti primjer u implementaciji IT sigurnosnih pravila ako već drugima propisuje pravila, a smiješno je da ih se ona sama ne drži'', rekla je Puljak.

SDP-ov zastupnik Boris Lalovac prigovorio je zbog načina izbora čelnih ljudi, s obzirom na to da kandidati nisu predstavili svoje programe i odgovarali na pitanja pred saborskim Odborom za financije. ''Umjesto toga, došli ste s listom papira, rekli da su to stručni ljudi i tražili da ih izglasamo u pet minuta. No, važno je da čuti što oni misle o problemima poput IT sigurnosti, o mogućnostima mirovinskih fondova i sl.'', kazao je Lalovac.

Za razliku od oporbenih klubova koji su najavili da neće glasati za predložena imenovanja zbog sukoba interesa, sigurnosnih propusta i nedozvoljenog 'insajderskog' trgovanja informacijama, zastupnica HDZ-a Grozdana Perić smatra da je dosadašnji sastav radio kvalitetno te da zaslužuje novi mandat. ''Što se tiče kibernetičkog napada, on se dogodio, zamislite čuda, upravo u onom momentu kada se treba imenovati novo Upravno vijeće. Je li to slučajno ili nije, ne mogu znati, ali svi kibernetički napadi su vrlo ozbiljni i mora ih se ozbiljno shvatiti. Nismo mi jedina država i jedina institucija kojoj se to događa'', poručila je Perić.

