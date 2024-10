Primorac prozvao Milanovića: Plaši građane, radi nemir! Postao je specijalac za rušenje poretka

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac rekao je u petak da predsjednik Zoran Milanović postaje specijalac za rušenje ustavno-pravnog poretka Hrvatske i neka javno kaže za čije interese radi, dodavši kako Milanović ugrožava partnerstvo s NATO-om u trenutku najveće globalne krize. - Pozivam Milanovića da objasni zašto postaje specijalac za rušenje ustavno-pravnog poretka Hrvatske, izjavio je Primorac novinarima.

Ocijenio je da Milanović, umjesto da radi na stabilnosti Hrvatske, "izaziva naše prijatelje, radi nemir u društvu, ne dopušta ključnim ljudima da kažu istinu pa se postavlja pitanje za čiji interes Milanović to radi?" - Ako radi za ruski interes ili neki drugi, potpuno je legitimno, ali neka to kaže javno - rekao je predsjednički kandidat Primorac pa poručio kako mu on ni hrvatski građani ne mogu tolerirati neistine koje iznosi.

Podsjetio je kako je Milanović 2014., kao premijer, nakon napada ruske vojske na Krim, poslao deset policijskih službenika s obrazloženjem da ih šalje, kako bi pridonijeli miru i stabilnosti EU. A deset godina nakon toga, dodao je, za njega postaje strateški problem slanje dvojice časnika HV-a u Njemačku kako bi Hrvatska ispunila svoju dužnost kao članica NATO-a.

Primorac je istaknuo da nikada hrvatski vojnik nije niti će sudjelovati u ratnim operacijama u Ukrajini, i upitao kako predsjednik RH Milanović može lagati i plašiti građane u predizborne svrhe. Ocijenio je da takav čovjek ne može biti predsjednik Republike Hrvatske. - Kako se odnositi prema njegovim vulgarnim izjavama, kojima jednoga čelnika NATO saveza nazva običnim ćatom i ne podupire njegov dolazak u Hrvatsku? - upitao je Primorac.

- Da je podupro dolazak generala Kundida na saborski Odbor za obranu i da su ljudi mogli čuti istinu, ne bi bilo razloga da dolazi jedan od najviših dužnosnika NATO-a kako bi hrvatski građani čuli istinu - poručio je Primorac. Smatra kako su neprihvatljivi Milanovićevo podizanje tenzija u hrvatskom društvu, polarizacija hrvatskih građana, omalovažavanje Hrvatske vojske, negiranje svega onoga što je istina da bi on pokušao kratkoročno profitirati u predizbornoj kampanji.

- Ja to, a vjerujem i hrvatski građani, najdublje osuđujemo. Niti u jednom trenutku neću dopustiti da takvo njegovo ponašanje dobije kontinuitet - rekao je Primorac pa naglasio kako je Milanović svojim potezom duboko ugrozio naše partnerstvo i savezništvo s NATO-om u trenutcima najvećih globalnih kriza nakon Drugoga svjetskog rata, kada je Hrvatska, ako ostane bez potpore svojih prijatelja iz NATO-a, "vunerabilna".

Ocijenio je da Milanovićeva retorička agresija pokazuje njegovu slabost te duboku emotivnu i drugu ugroženost. - On je potpuno svjestan činjenice da od veljače sljedeće godine neće više biti hrvatski predsjednik - rekao je Primorac i dodao kako sada koristi sve moguće mehanizme da bi strašio ljude i pokazao da je on navodno taj štit koji koči slanje hrvatskih vojnika na neka ratna područja.

Predsjednik bi, smatra Primorac, trebao biti ključna osoba koja ulijeva mir i sigurnost u Hrvatsku. Podsjetio je i kako je Milanović u Washingtonu potpisao rezoluciju o NSAT-u. Na pitanje novinara uvlačili li se Hrvatska u ratne operacije preko NSAT-a, odgovorio je da je nakon odgovora načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga potpuno jasno da se Hrvatska ne uvlači u ratne operacije.

