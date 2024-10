Među saborskim zastupnicima širi se lažna Milanovićeva zapovijed. Evo o čemu je riječ

Među saborskim zastupnicama danas se proširio lažni dokument u kojemu stoji kako predsjednik države Zoran Milanović izdaje zapovijed i zabranjuje javno nastupanje, davanje izjava ili tumačenja vezanih uz vojne planove, operacije i sigurnosnu situaciju u Ukrajinu Javieru Colomini pomoćniku glavnog tajnika NATO-a.

Neki su lažni dokument dobili putem maila, neki putem Whatsapp grupa i to, zanimljivo, baš na dan kada je trebalo biti održano glasanje o odlasku hrvatskih časnika u Njemačku u sklopu aktivnosti NSATU. Međutim, vladajući su ga odgodili do daljnjega obzirom da ne mogu doći do dvotrećinske većine koja je potrebna da bi se odluka izglasala.

Foto: Privatna arhiva

Prije novog glasanja vladajući planiraju zatražiti i da se ponovno održi sjednicu Odbora za obranu i na nju žele dovesti i zamjenika glavnog tajnika NATO-a, a sve kao odgovor na raniji potez predsjednika koji nije dozvolio da na sjednici Odbora za obranu zastupnicima o NSATu vojnoj akciji govori načelnik Glavnog stožera oružanih snaga pa se nekome, očito, učinilo zgodnim složiti lažnu zapovijed kako je Milanović sada i Colomini zabranio da govori. Da je riječ o nečijoj izmišljotini potvrdili su i u Uredu predsjednika države.

