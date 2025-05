Amerikanci osmislili plan od 22 točke za kraj rata: Otkriven je prvi i najvažniji uvjet. Hoće li Putin pristati?

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu Keith Kellogg izjavio je da je Washington pripremio mirovni plan od 22 točke za rješavanje rusko-ukrajinskog rata i otkrio bit prve točke, a riječ je o sveobuhvatnom primirju. O tome je pisao na društvenoj mreži X , javlja Ukrinform. Prema njegovim riječima, u Istanbulu je američki državni tajnik Marco Rubio "jasno dao do znanja" da je ovo "snažan mirovni plan". "Nakon sastanaka u Londonu, mi smo osmislili sveobuhvatan plan od 22 točke koji predstavlja okvir za mir. Prva točka je sveobuhvatan prekid vatre koji odmah zaustavlja ubijanje", napisao je Kellogg. Zasad nisu otkrivene ostale točke plana koje bi dovele do primirja. Naravno, sve ovisi hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin na to pristati, ali i hoće lu Ukrajincima to biti zadovoljavajuće.

Kako je izvijestio Ukrinform, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da se američki predsjednik Donald Trump želi što prije sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi unaprijedili mirovne pregovore u Ukrajini. Također je rekao da bi Vatikan mogao postati mjesto mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije. Ranije je papa Lav XIV. predložio održavanje mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije u Vatikanu nakon što sastanak u Istanbulu nije uspio okupiti glavne igrače u sukobu.

Pregovori u Turskoj nisu uspjeli donijeti veći napredak. Dvije zemlje razgovarale su o mogućem sastanku svojih predsjednika, prekidu vatre i dogovorile razmjenu zarobljenika . Tijekom razgovora, Rusija je zahtijevala da Ukrajina prepusti teritorij koji je još uvijek bio pod kontrolom Kijeva, rekao je za CNN izvor upoznat s pregovorima u petak, stav koji Ukrajina dugo odbacuje. Čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Poljske nazvali su ruski stav u razgovorima "neprihvatljivim". U televizijskom intervjuu s novinarom ruskog državnog medija objavljenom u nedjelju, Putin je rekao da želi "ukloniti" uzroke sukoba. Snimka je imala datum 27. ožujka, ali njezino objavljivanje u nedjelju možda signalizira nepromijenjen stav Moskve uoči bilo kakvih budućih razgovora.

In Istanbul @SecRubio made it clear that we have presented "a strong peace plan". Coming out of the London meetings we (US) came up with a comprehensive 22 point plan that is a framework for peace. The first point is a comprehensive cease fire that stops the killing now @POTUS .