Penava: 'Bilo mi je ponuđeno mjesto ministra, evo o čemu ću razgovarati s Plenkovićem'

Nakon što je Josip Dabro podnio ostavku na mjestu ministra poljoprivrede, Ivan Penava ispred Domovinskog pokreta odgovarao je na pitanja novinara. Pitali su ga, između ostalog, i je li točno da je njemu ponuđeno to mjesto? – Da, ne, da. Imam li sastanak s premijerom? Imam. Imam li novo ime novog ministra poljoprivrede? Nemam, razgovaramo o nekoliko imena. Jesam li ja taj? Nisam, ali bilo je ponuđeno. No, ishitreno je to, smatram da imamo puno stručnijih ljudi u tom resoru. S premijerom ćemo razgovarati o opcijama i kako iz ovoga izaći još jači – rekao je Penava.

Hoćete li ustrajati na tome da Ministarstvo poljoprivrede ostane Domovinskom pokretu? – Nemam što ustrajati. To je dogovor i mislim da dogovora ili ima ili nema.

Kako komentirate početak izvida Uskoka u Hrvatskim šumama? Je li to vezano za ovo kod gospodina Dabra ili je to nešto sasvim drugo? – Kao uvijek, rekao bih neka USKOK radi svoje, neka istraži što ima, ali jasna je stvar. Znači da nešto ima, da nešto tu ne valja i definitivno mislim da je odgovornost svih nas dati svoj maksimum u tome da sve hrvatske tvrtke kao institucije rade na zakonit način transparentno i ne vidim tu prostor da se skriva od javnosti bilo što u smislu transparentnosti poslovanja. Naravno, poštujući integritet svake istrage, što vrlo često podrazumijeva i tajnost u određenoj mjeri. No sad čekamo da ljudi odrade svoj posao pa ćemo znati na čemu smo.

Jeste li vi znali da je Uskok tamo? Jeste li htjeli i zbog toga smijeniti predsjednika Uprave Hrvatskih šuma gospodina Dujića? – O tim detaljima sam doznao iz medija. Htjeli smo imati svog čovjeka u Hrvatskim šumama, a i dalje to želimo. Bivši ministar Dabro o tome je imao puno dublje spoznaje tako da je u tom resoru ipak ušao dublje i stekao uvid u stvari koje treba mijenjati kako bi bile bolje. Jedna od njih je definitivno i pozicija, odnosno situacija u Hrvatskim šumama.

Je li gospodin Dabro znao? Jer upravo ovaj iznos 150 milijuna eura, koliko se objavljuje da se istražuje, on je to spomenuo. – Pitat ćete ga. Bio je ministar, imao je uvid u financijska izvješća, donio je zaključke.

Je li izvršen pretres kuće gospodina Dabre? – Jest, izvršen je.

Možete li komentirati početak istrage oko Stipe Mlinarića? – Neka institucije rade svoj posao, neka se utvrdi što jest, a što nije. Apsolutno vjerujem gospodinu Mlinariću, a vjerujem da se igraju neke pozadinske igre. Želi se naštetiti Domovinskom pokretu, ali čisti smo, jasni smo, transparentni smo. Ako je netko nešto zgriješio, snosit će za to posljedice. Nažalost, evo imali smo i prvu žrtvu po tom pitanju, gospodina Dabru. Za naše nepodopštine trebamo i moramo odgovarati. Apsolutno ćemo stati i priznati kad god smo krivi za bilo što i za to podnijeti odgovornost. Nećemo biti pokrivač bilo kakvim koruptivnim radnjama u širem smislu koji štete nacionalnom interesu. Apsolutno ćemo se boriti protiv toga i pokazivati stvari – zaključio je Penava.

