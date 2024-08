Ivić Pašalić o glasinama o podmetanju požara kod Dujićeve kuće: 'Zastrašujuće je da se izmišljaju takve monstruozne konstrukcije'

– Ako se Nediljko Dujić ne ogradi od dijela članka u kojem se iznose klevete na moj račun, bit ću prisiljen podnijeti tužbu. Zastrašujuće je da se izmišljaju takve monstruozne konstrukcije. Ako je to Dujić doista izgovorio, zgrožen sam – kazao je za Večernji list Ivić Pašalić, predsjednik Udruge drvne i papirne industrije, komentirajući članak u Nacionalu u kojem se navodi da je požar blizu kuće predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića navodno podmetnut.

Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, prijavio je prošle subote šibenskoj policiji da je 2. kolovoza primio poziv s anonimnog broja koji ga je upozorio da je u blizini Skradina s autoceste izišlo vozilo osječke registracije i da je netko iz tog vozila u blizini njegove kuće podmetnuo požar, piše Nacional i navodi kako, prema njihovu izvoru, Dujić sumnja da se proteklih dana nije našao pod golemim pritiskom medija i javnosti samo zbog svoje supruge i kćeri, nego i zato što se zamjerio moćnom kartelu iz drvoprerađivačke industrije predvođenom Ivićem Pašalićem i slavonskim drvnim lobijem. Pašalić takve optužbe odbacuje. Dujića, kaže, poznaje dulje od 30 godina i bili su u korektnim odnosima.

– Uoči dolaska na mjesto predsjednika Uprave Hrvatskih šuma zamolio me mogu li mu kao predsjednik udruženja drvnoprerađivačke industrije pomoći pri unapređenju stanja u drvnoj industriji i šumarstvu. Budući da se znamo dugi niz godina, rekao sam da ću mu vrlo rado pomoći, ali samo ako dolazi u Hrvatske šume s poštenim namjerama. Ako dolazi krasti, onda neka zaboravi moj mobitel – rekao sam mu. Prvih nekoliko mjeseci prošlo je vrlo korektno, no kasnije zahladnjeli smo odnose jer sam upozoravao na vrlo teško stanje u drvnoprerađivačkoj industriji – kaže Pašalić. Nakon dolaska novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre, održano je nekoliko sastanaka na koje je, uz ostale, bio pozvan i Pašalić.

– Zatražio je naše mišljenje o tome kako riješiti problem s 200.000 kubika prvoklasne sirovine koja nakon vjetroloma u spačvanskom bazenu propada. Možda su neki naši stavovi Dujiću zasmetali, pa se osjetio ugroženim. No umjesto da se kaže istina i iznesu argumenti, izlazi se s ovakvim konstrukcijama. Ako je sve to Dujić doista izgovorio, strašno je čime se pokušava služiti kako bi zaštitio sebe – ističe Pašalić. U vjetrolomu prošle godine vjetar je, dodaje, u spačvanskom bazenu oštetio velike količine prvoklasnog hrasta.

– U procesu sanacije čišćenja tereta, kako bi najkvalitetnija roba došla na tržište i da ne propadne, prema mojemu mišljenju Hrvatske šume nisu učinile dovoljno jer je ostalo 200.000 kubika robe koja nije prodana. Ona je konfekcionirana, nalazi se na njihovim stovarištima, no nije utržena. Nakon godinu dana veliki dio te robe je propao i nastale su goleme materijalne štete koje se mjere u desecima milijuna eura. Sada se postavlja logično pitanje zašto se to dogodilo i zašto se nije time pametnije i bolje upravljalo? Sasvim je izvjesno da netko to mora razjasniti, a prvi i najpozvaniji je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, tko god to bio. U međuvremenu je oborena i ogromna količina trupaca koji tek trebaju biti izvučeni iz šuma, pa prijeti opasnost da nastane dodatna šteta koja se također mjeri desecima milijuna eura. Mislim da je taj veliki izazov i propust u sanaciji šteta nešto što žulja N. Dujića – smatra Pašalić.

Navode o moćnom drvoprerađivačkom kartelu vidi kao izmišljotine onih koji žele privatizaciju Hrvatskih šuma. – Postoji grupa stranih tvrtki i poduzetnika koji imaju u vlasništvu velike površine šuma i vode prikrivenu medijsku kampanju. Vode se i sudski postupci u kojima se optužuje hrvatska država zato što samo Hrvatske šume kao tvrtka upravljaju državnim šumama. Dakle, oni bi htjeli da Hrvatske šume idu u koncesiju, a to de facto znači privatizaciju. Ta grupacija vrlo je moćna i koristi se najrazličitijim načinima da dođe do tog cilja. Mi koji smo protiv toga prozvani smo kartelom koji želi sačuvati šume samo za tvrtke koje djeluju u Hrvatskoj i kupuju sirovinu u skladu s dokumentom koji se zove Pismo razumijevanja. Ključ bitke koja se vodi već niz godina jest da se otme vlasništvo nad najvrjednijim resursima na kojima počiva drvna industrija, a to je vlasništvo i upravljanje prirodnim bogatstvom Hrvatskih šuma. Mi smo apsolutno protiv toga da se Hrvatske šume privatiziraju – zaključuje Pašalić.

U odgovoru na pitanje o sanaciji posljedica vjetroloma u šumama na području UŠP-a Vinkovci, u Hrvatskim šumama kažu da je to dugotrajni proces koji je započeo prije nešto više od godinu dana i trajat će još godinama s obzirom na goleme količine izvaljene i polomljene drvne mase. – Pravovremenom intervencijom Hrvatskih šuma svi dostupni ljudski kapaciteti, što vlastiti što naših podizvođača, kao i šumska mehanizacija prebačeni su na pogođeno područje radi što brže sanacije i što je moguće manjeg gubitka vrijednosti predmetnih sortimenata. Od početka sanacije samo na području UŠP Vinkovci proizvedeno je više od milijun kubika drvnih sortimenata. S današnjim danom prodano je čak 201 posto više najkvalitetnijih sortimenata u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz navedenog je vidljivo da Hrvatske šume poduzimaju sve moguće mjere u sklopu zakonskih mogućnosti i teških okolnosti izazvanih prirodnom katastrofom – navodi se u odgovoru Hrvatskih šuma Večernjem listu.

