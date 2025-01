Detalji prijave zbog koje USKOK istražuje Hrvatske šume: Sumnja se na štetu od 150 milijuna eura

Šef Hrvatskih šuma Nediljko Dujić jučer je potvrdio da USKOK provodi izvide u toj državnoj tvrtki. N1 doznaje da su se istražitelji fokusirali na detalje iz kaznene prijave što ju je podnijela sama uprava Hrvatskih šuma. Prema toj prijavi nižerangiranim voditeljima u Slavoniji na teret je stavljeno oko 150 milijuna eura štete napravljene Hrvatskim šumama jer nisu prodali drvenu građu iz šuma koje su u srpnju 2023. stradale u snažnom nevremenu.

Umjesto da prodaju drvo koje je vjetar već porušio, nastavili su kupcima nuditi trupce iz netaknutih šuma. Za to vrijeme je drvna masa uništena u nevremenu propadala. Prema navodima iz prijave šteta se mogla umanjiti proglašenjem više sile, te prodajom uništenih stabala po povoljnijim cijenama.

Izvori tvrde da se sumnja kako je upravo na ovaj način prouzročeno onih 150 milijuna eura štete koju je u svojim izjavama spominjao sada već bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro. Prijava je podnesena nakon što je Dabro upravi Hrvatskih šuma odbio dati tzv. razrješnicu za poslovanje u 2023. godini. Razrješnicu im je mogao dati budući da on kao ministar čini skupštinu Hrvatskih šuma. No, odlučio je to ne učiniti nakon što je vidio rezultate revizije poslovanja.

VIDEO Josip Dabro preko noći podnio ostavku: 'Nalazim se pod policijskom zaštitom'