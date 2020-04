“Prije 10 dana barba me nazvao iz doma, rekao da će biti svega i da ga odvedem”.

Jedna štićenica Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu, 92-godišnja starica, umrla je u splitskoj bolnici. Bila je inficirana koronavirusom, ali imala je i niz teških kroničnih dijagnoza, među ostalim bila je i srčani bolesnik.

Ona je jedna od 49 štićenika Doma koji su evakuirani u utorak, kada je ispražnjen cijeli drugi kat. Smješteni su u Infektivno-intenzivističkoj klinici na Križinama. Njih 40 bilo je zaraženo koronavirusom. Poslije su hospitalizirana još tri korisnika Doma s drugih katova, no njihov je nalaz na koronavirus bio negativan. Kako je izjavio Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, zaraženo je i 11 djelatnika splitskog doma, čije je testiranje nastavljeno i danas.

Testiranje 134 zaposlenika

– Čekam rezultate, do tada sam u samoizolaciji. Danas sam dala uzorak, nitko me nije zvao. Nije lako biti u neizvjesnosti. Nadam se ću se vratiti na posao. Nisam radila na drugom katu, mi se nismo miješale između katova, ali nemoguće je ne imati nikakav fizički kontakt, primjerice zajedno smo se svlačile i oblačile u istoj prostoriji. Dođem doma i bojim se izaći iz auta, ući u kuću jer me strah da nisam zaražena. Ne možete vi njegovati čovjeka, hraniti ga, čistiti, prati, a ne ostvarivati kontakt. Bojim se za njih, bojim se za svoje doma, ne smijem zagrliti dijete – rekla nam je jedna zabrinuta djelatnica doma.

U tijeku je testiranje svih 134 zaposlenika, a bude li veći broj njih zaražen ili upućen u samoizolaciju, u pomoć će, kako bi dom mogao normalno funkcionirati, priskočiti zaposlenici Hitne medicinske pomoći, medicinske sestre i njegovatelji, kaže župan Blaženko Boban. Osigurat će i liječnika jer je domska liječnica u samoizolaciji, kao i ravnatelj Ivica Škaričić.

Boban je danas rekao da čeka izvještaj međuresornog tijela Ministarstva zdravstva i Ministarstva socijalne skrbi koje treba otkriti tko je napravio propust zbog kojega je zaraza u domu, koji se na dvije lokacije u Splitu skrbi o starijoj, visoko rizičnoj populaciji, otkrivena tek kada je cijeli jedan kat bio zaražen. Iz doma tvrde da su na vrijeme zvali epidemiologe, ali oni poziv nisu ozbiljno shvatili, a županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo s druge strane kaže da ih nitko nije obavijestio da sumnjaju na zarazu koronavirusom u domu i da su ih zvali samo jednom.

– Inspekcije su u obje ustanove, pričekajmo što će utvrditi – odgovorio je Boban na pitanje kada će se znati tko je odgovoran za to što je Dom za starije u Vukovarskoj postao žarište koronavirusa.

U svakom slučaju, apsurdno je što se ove dvije ustanove nalaze u istoj, Vukovarskoj ulici, praktički su u susjedstvu, dijeli ih nekoliko minuta hoda pa problemi u komunikaciji – tko je koga zvao – postaju još besmisleniji. U Splitu je među djecom, rodbinom i prijateljima štićenika doma zavladala panika. Svi strahuju da se zaraza proširila i na ostale katove doma, pa čak i u objekt na Zenti jer ima zaposlenika koji su po prirodi posla ulazili u obje zgrade. Službeno se trenutačno ništa ne može potvrditi, ali tko god može, povlači svoga djeda, baku, oca ili majku iz doma i vraća ih kućama.

– Ljudi su uplašeni. Duša me boli, nemam kamo s bakom, a da mogu, uzela bih je sebi – rekla nam je jedna mlađa Splićanka, koja kaže da donosi lijekove baki u dom, a već dulje vrijeme zbog mjera zaštite ne smije joj poslati ni čokoladu. Razgovarali smo i sa Splićaninom čiji rođak je svojevoljno otišao iz objekta u Vukovarskoj.

– Još prije deset dana barba me nazvao na mobitel, rekao da će kod njih u domu biti svega i tražio da hitno dođemo po njega. Ima više od 80, u domu je više od pet godina i nikad se prije nije žalio. Pokušali smo ga primiriti, govorili smo mu “di ćeš, tu si siguran, vanka je virus, koliko si samo čekao mjesto, gotovo ti je kad odeš”. Ali, bio je uznemiren i inzistirao je. Otišli smo po njega prije nego što je sve ovo počelo – ispričao nam je čovjek.

Ravnateljica NZJZ-a dr. Željka Karin danas je nastojala smiriti situaciju i glasine da će se dom u Vukovarskoj potpuno evakuirati.

Virus u tri doma

– Nema smisla evakuirati dom. Ondje je sve dezinficirano, djelatnici provode mjere, dobili su naputke da moraju djelovati kao da su u bolnici. Vezano za upite građana, na Zenti je situacija u redu, nitko nema povišenu temperaturu, svi su dobrog stanja i provode se sve propisane mjere. I u Vukovarskoj je situacija pod kontrolom. Sedam štićenika imalo je proteklih dana povišenu temperaturu, troje je hospitalizirano, četvero je u samoizolaciji u domu. Svima je napravljen bris i na naše zadovoljstvo nalazi su negativni. Svi su oni i dalje u samoizolaciji, ponovno ćemo im uzeti briseve, ali situacija možda ne bude tako teška kao što smo se pripremali i očekivali – komentirala je Karin sumnje da se zaraza proširila i na ostale katove u Vukovarskoj.

U petak ujutro dvije štićenice imale su vrućicu, uzet im je bris, nalaz se čeka.

Bilo je planirano da će se ukinuti propusnice u užoj splitskoj aglmoeraciji, odnosno odobrilo bi se nužno kretanje između gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira te općina Podstrane, Dugopolja i Klisa jer funkcioniraju kao jedna urbana cjelina, no od toga se, zasad odustalo. Župan Boban je potvrdio da u uvjetima kada je dom u Splitu žarište zaraze nema govora o popuštanju mjera.