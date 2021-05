PRATITE UŽIVO: Objavljeni su prvi neslužbeni rezultati

U nedjelju u 19 sati zatvorena su birališta na kojima su birači u drugom krugu lokalnih izbora birali 87 općinskih načelnika, 56 gradonačelnika, 14 župana i gradonačelnika Zagreba.

Na gotovo 5500 biračkih mjesta to je moglo učiniti tri milijuna 230 tisuća birača, do 16,30 sati to je učinilo njih 875 tisuća ili 29,18 posto što je 6,36 posto manje u odnosu na prvi izborni krug.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve neslužbene rezultate.

Tijek događaja:

20.00 Prvi neslužbeni rezultati

Zagreb: Tomašević 67,87% - Škoro 32,13% - 28,22 posto obrađenih biračkih mjesta

Split: Puljak 62,15% - Mihanović 37,85% - 25,15 posto obrađenih biračkih mjesta

Rijeka: Filipović 54,04% - Štimac 45,96% - 22,77 posto obrađenih biračkih mjesta

U prvom krugu glasovalo se na više od 6500 biračkih mjesta, u drugom na 5500, od čega je po 25 bilo u šatorima u Sisku, Petrinji, Donjim Kukuruzarima i Majuru.

Za oba izborna kruga tiskano je 17,8 milijuna glasačkih listića i utrošeno 160 tona papira, izbori će stajati više od 100 milijuna kuna, koliko točno znat će se tek u kolovozu kad se obavi nadzor financiranja i zbroje svi troškovi.