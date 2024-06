Poznati chef o manjku radnika u turizmu: 'Ako mislite da je sad loše - wait for it'

Mate Janković, jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova, na mreži LinkedIn komentirao je nedostatak radne snage u turizmu. Kako je istaknuo, kvalitetno zapošljavanje i selekcija suradnika vrlo je bitna za održivost i napredak biznisa, no u turizmu trenutno nedostaje oko 50.000 osoba.

"Pitate se gdje su? Budući da su turistički djelatnici na globalnom tržištu rada, dosta ih je potražilo svoju sreću u prosperitetnijim zemljama s one strane Schengena. Svi koji su ostali konstantno se stanjuju svakim novim otvaranjem nekog resorta, hotela ili restorana. Fluktuacija ljudi je nevjerojatna i glavna misija svakog (normalnog) poslodavca je stvoriti stabilnu atmosferu lišenu nepotrebnih tenzija i stresa. Vjerovali ili ne, izvrsnost je prva žrtva deficita radne snage. Inzistiranje na visokim standardima zahtjeva žrtvovanje, a upravo je drill koji je potreban da bi osoblje funkcioniralo na određenom nivou razlog odlaska mnogih. Ne moraju, ne trebaju i na kraju krajeva - ne žele. Postoje jednostavnija mjesta sa "good enough" kulturom u kojima se da zaraditi na puno jednostavniji način. Legitiman izbor", poručio je Janković se osvrnuo i na strane radnike.

"Neki se nedostaci mogu riješiti stranom radnom snagom, ali za sad je to nivo kupovine mačka u vreći. Ne znate tko dolazi, koga ste zaposlili i kakav mu je skill. Riješite radne dozvole, platite agencije i u top scenariju čekate 6 - 9 mjeseci da ljudi dođu", navodi.

Poznati chef objavio je i kako otprilike izgleda razgovor za posao:

"Gdje ste radili?

Ma 2 mj tu, 3 tamo, 4 mj ovamo..

Ok, ok

Jeste li radili u A la carte sistemu?

Što je to?

Ok, Ok. Nebitno, naučit ćemo vas

Vina, znate?

Ma nisam previše radio baš, imali smo crno i bijelo..

Ok, poslat ćemo vas na sommelierski tečaj. Nego, primjećujem da dosta šepate na jednu nogu..

Ma da, jedna noga mi je drvena

Ok, nije problem, nemamo juhe u restoranu. Koja su vaša početna financijska očekivanja?

1500 eur...

Dobro, možete li molim Vas probno početi sutra u 8.00

Joj, ne. Ja vam ne volim jutarnju smjenu

Ok, dođite u 16.00...

O kakvoj selekciji mi tu pričamo?", poručio je pa naglasio kako karikira, no da nije daleko od stvarnosti.

"Vaša očekivanja, vaši standardi i snovi svaki dan su ozbiljno testirani. Od kad sam otvorio restoran ulažem u svoje vještine komunikacije, strpljenja i razgovore sa psiholozima, komunikolozima i ljudima koji su u sličnoj situaciji. Okružen sam dobrim suradnicima i kolegama, imam kvalitetne managere, a to situaciju za sad čini podnošljivom. Siguran sam da nam budućnost nosi sve veće izazove i preživjet će oni sa najvećim strpljenjem, najboljim komunikacijskim vještinama i oni kojima je ljubav prema poslu jednako bitna kao i novci. Ako mislite da je sad loše - wait for it. U takvom okruženju cijene će neminovno rasti, standardi padati, a mi gubiti konkurentnost na globalnom turističkom tržištu, jer će value for money biti nemoguć. Imati restoran je plesati psihotični tango između želja gosta, želja osoblja i vas. Cijela struktura je krhka i potreban je jedan odlazak, jedna glupa gesta ili greška da se sve sruši. Za sad nije, aktivno radim na tome", zaključio je chef Mate Janković.