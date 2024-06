Pozadina odgode na suđenju Mamiću: Odvjetniku otkazao punomoć nakon 10 godina, ne želi da 'poduzima bilo kakve radnje'

Nogometni trener Nenad Bjelica, supruga mu Senka i još tri svjedoka uzalud su u ponedjeljak ujutro došli na Županijski sud u Osijeku, gdje su trebali svjedočiti na suđenju braći Mamić i ostalima optuženima za izvlačenje najmanje 19,1 milijun eura iz Dinama. Supružnici Bjelica doputovali su čak iz Klagenfurta, no ubrzo su doznali da se rasprava ipak otkazuje pa neće ni sjesti na klupu za svjedoke.

Rok za pripremu

Zoran Mamić otkazao je, naime, odvjetniku Miji Golubu punomoć za zastupanje, a o tome je obavijestio Županijski sud u Osijeku e-mail porukom koju je poslao u nedjelju kasno navečer. Kako više nema branitelja, nema ni uvjeta za održavanje rasprave. Mamić je objasnio kako ne želi da Golub poduzima više "bilo kakve radnje" vezane za sudski proces protiv njega, a poručio je kako će angažirati novog branitelja. Zatražio je i određeni rok kako bi se budući branitelj mogao pripremiti za ispitivanje svjedoka i općenito dobio uvid u pozamašan sudski spis.

Odvjetnik Golub zastupa Zorana Mamića od početka sudskog procesa, dakle gotovo cijelo desetljeće, pa je njegova odluka pomalo iznenađujuća.

– Sinoć u 20.17 sati, što mi možemo vidjeti samo kad sutradan dođemo na posao, putem elektroničke pošte dobili smo obavijest da je otkazana punomoć branitelju. Dostavit ćemo odmah spis predsjedništvu suda, koje će Zoranu Mamiću već u utorak postaviti branitelja po službenoj dužnosti, odvjetnika Alana Čurika, koji je bio zamjena kolegi Golubu u deset rasprava pa možemo barem pročitati izvatke iz Matice umrlih za svjedoke koji su preminuli, za to ne treba priprema. U interesu je optuženika da ne izađemo iz kontinuiteta rasprave – poručio je sudac Davor Mitrović.

Mitrović je predložio i da se izvanraspravno saslušaju pristigli svjedoci, a među njima i Nenad Bjelica te njegova supruga, koji su pristigli iz Austrije, no ni optužba ni obrane ostalih okrivljenika s time se nisu složile ističući kako nema ni optuženika ni njegova odvjetnika u sudnici. Zoranu Mamiću se, podsjetimo, sudi u odsutnosti jer je u bijegu u BiH.

– Neprihvatljivo je da netko u ovakav predmet ulazi nepripremljen, vjerujem da ni kolega Čurik, ako drži do sebe, neće prihvatiti obranu a da se prije toga ne upozna sa spisom – negodovao je odvjetnik Ivan Stanić, branitelj Marija Mamića.

Inače, kad god novi odvjetnik "uskače" u postupak u tijeku, uobičajeno je da zatraži određeni rok za pripremu. Drugi proces protiv braće Mamić opsežan je spis s nadrealnih 60.000 stranica i za njega je rezervirana cijela jedna prostorija na osječkom sudu. Samo optužnica ima 695 stranica, bez iskaza čak 193 svjedoka i gotovo 6000 materijalnih dokaza.

Golem spis

Rasprava se nastavlja u utorak, ali ne po unaprijed zacrtanom rasporedu.

– Nećemo saslušavati svjedoke koji su bili predviđeni i javit ćemo im da ne moraju doći, već ćemo pregledati dokumentaciju, konkretno smrtovnice svjedoka u ovom postupku koji su u međuvremenu preminuli – rezimirao je sudac Mitrović. No moguće je i da je odvjetnik Čurik u utorak zatraži vrijeme za pripremu pa da se suđenje odgodi na nekoliko tjedana. S obzirom na to da se bliže godišnji odmori, svakako će to poremetiti ritam održavanja rasprava.

Dugo je trebalo da suđenje u aferi "Dinamo 2" uopće započne, a kamoli da se zahukta. Iako se na klupi za svjedoke izmijenio već cijeli niz poznatih nogometnih imena, kao što su Boško Balaban, Niko Kranjčar, Davor Vugrinec, Danijel Pranjić, Dino Drpić... proces je praktički još na početku. Svjedoka je, podsjetimo, gotovo dvije stotine.

Prema optužnici Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Činili su to, tereti ih se, preko off-shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, na Gibraltaru, Sejšelima...

Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić. Kao čelni čovjek Dinama Zdravko Mamić, prema optužnici, dogovarao je sklapanje ugovora između off-shore tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. Prema optužnici, ugovori su sklapani za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako isplaćivan s računa Dinama, tereti ih se, bez ikakve osnove.

Obuhvaćeni su optužnicom transferi više desetaka igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Igora Bišćana, Boška Balabana, Nike Kranjčara...

Nikky Arthur Vuksan i Igor Krota nagodili su se s USKOK-om i osuđeni su na uvjetne kazne. Zoranu i Zdravku Mamiću sudi se u odsutnosti pa u osječkoj sudnici sjede samo Mario Mamić, Damir Vrbanović i Sandro Stipančić.

