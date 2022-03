Povjesničar Klasić: Bojim se Putinova mozga. Jer Rusima nije cilj zauzeti Ukrajinu, već nešto drugo

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je analizirao situaciju oko ruske invazije na Ukrajinu. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja

Jesu li Rusi podcijenili Ukrajinu?

"Ne znam što bih na to odgovorio jer ako pogledate, ruske snage ipak napreduju, sporije i teže. Ja mislim da su oni puno više precijenili svoju ulogu nego što su podcijenili ukrajinsku. Vjerojatno su mislili da su jači, ali sigurno nisu mislili da će Ukrajinci cvijeće bacati i da se ništa neće dogoditi. Nekako mi se čini da od podcjenjivanja Ukrajine da su puno više precijenili svoju komponentu i ono što se posebno pokazuje, a to je da jesu li podcijenili ili su bili spremni na ove sankcije, to je sada pitanje, ali sve to govori o karakteru režima u Moskvi koji je spreman žrtvovati standard života vlastitih građana kako bi dokazivali neke svoje teorije, doktrine", kaže Klasić.

Je li se moglo pretpostaviti da se Zapad neće miješati i u što bi se sve to moglo pretvoriti?

"Mislim da je svima bilo jasno da u svijetu koji ovako funkcionira, posebno u Europi, ako ste članica NATO -a u tom slučaju imate nekakvu sigurnost jer ste samim točkama ugovora osigurani da ako vas napadne netko van Saveza da će vas sve članice Saveza braniti. Međutim to je vječno pitanje 20. stoljeća i posebno nakon 45' godine, ali i prije: Što ako se dogodi ovako nešto?. Mi često vodimo rasprave o tim humanim intervencijama, kada se upetljati. Za tu namjenu je bio predviđen UN, njihove snage koji bi trebale nekako razdvojiti strane, spriječiti daljnje širenje sukoba. No, već smo vidjeli s Korejom da to ne ide tako i da su to ustvari velike sile, SAD i Sovjetski Savez intervenirale po svom nagonu. Ovdje s Ukrajinom je stvar jasna. NATO neće ulaziti u rat s Rusijom zbog zemlje koja nije članica Saveza. Međutim ne mora se ući otvoreno u sukob da bi nekome pomogli i ekonomski i politički i vojno. Vi možete nekome davati naoružanje, avione i na neki način naoružati ga", kazao je Klasić.

"Jedna digresija, 68' godine, kada su Sovjeti ušli u Čehoslovačku. Radilo se na dokumentima u Washingtonu i u Londonu gdje Britanci i Amerikanci raspravljaju što ćemo sada napraviti. Sovjeti su upali u Čehoslovačku, to je njihovo, a što ćemo ako upadnu u Jugoslaviju, to nije ni njihovo a nije ni naše. U Londonu su rađeni planovi, popis naoružanja koji će bacati, jer su rekli, za razliku od Čeha i Slovaka, koji nisu baš pružali neki veliki otpor, Jugoslaveni su ludi, oni će ako što su išli protiv Hitlera, kao što su bili protiv Staljina, oni će i sada otići u šume i planine i hajmo napraviti popis koji ćemo im bacati iz aviona da se nastave boriti. Dakle to je uvijek moguće, i to se i sada radi", kaže povjesničar Klasić.

Što će se dalje događati i što je Putinov konačni cilj?

"Meni je najtragičnije u cijeloj priči što raspravljamo na nekoliko razina, ustvari, ne mogu reći da zanemarujemo, ali da bojim sada nakon nekoliko dana počinje prevladavati jedna razina iracionalnosti jedne osobe. Strateški ulaz u Ukrajinu, prethodno gomilanje trupa, koji pravci, možemo se s tim slagati ili ne, to je neka logika ratovanja. Ono čega se ja bojim je mozak Vladimira Putina. Bojim se da je čovjek sve stariji, živi u svom nekakvom svijetu i čovjek koji vlada jednom zemljom autokratski već 20 godina i koji sigurno neće htjeti izaći iz Ukrajine poražen i ponižen, pognute glave i reći pogriješio sam. E sad što je on u stanju napraviti, da bi svoj ego zaštitio, govorim svoj ego ne interese ruskog naroda. Ja mislim da u tom njegovom iracionalnom mogućem ponašanju je sve moguće, i kada kažem sve, dosita mislim sve", kaže Klasić.

Je li ga iznenadilo ponašanje Putina?

"Kao građanin koji živi u svijetu u kojem se takve stvari ne rješavaju naravno da sam šokiran, ali kao povjesničar uopće nisam iznenađen. Jer ako nas povijest ičemu uči to je da popuštanje jednom nasilniku nikada ne završi na tome da on kaže: E sad tu stajem. To smo vidjeli tridesetih, devedesetih. Sve te priče on će stati, al to nekako stalno ide. N kraju on je protiv da se NATO širi, ali zapravo on se širi prema NATO-u. Zapad se ponaša isto, ako i tridesetih godina. Obama se s njim družio, svi predsjednici...Svijet se nagledao takvih situacija", kazao je.

Usporedba Putin Hitler, Milošević...

"Ako sada usporedimo i ovo što ste rekli Milošević, i Putin i Njemačka tridesetih godina, odnos prema ljudskim pravima, odnos prema drugim političkim strankama, odnos prema medijima i ono što je bitno, odnos prema pripadnicima vlastitog naroda u okolnim zemljama. Hitler je rekao Porajnje neće biti Francusko jer tu žive Nijemci, Austrija, tu žive Nijemci, u Sudetima žive Nijemci, u Poljskoj, gdje god žive Nijemci, tu ću ja. Krene tako, a onda se to malo proširi. Isto to spašavanje Srba koji žive u BiH. koji žive u Hrvatskoj u groznim uvjetima... i tako imamo i sada. Pogledajte krenulo je da on spašava Ruse u Ukrajini, OK u Donbasu, pa i OK na Krimu, ali koje sad Ruse u Lavovu ili Kijevu", kaže Klasić.

Žele denacificirati Ukrajinu, što to znači zapravo?

"To je jedna stara mantra, vrlo prisutna u Sovjetskom Savezu. Nađe se arhineprijatelj, a neprijatelj koji je ultimativno zlo je bio nacizam. I onda kada vi nekoga proglasite kolaboracionistom ili pripadnikom toga zla, vi ste mu zalijepili etiketu, Ukrajina je imala dio građana koji su bili ultranacionalista i oni su se opredijelili za Hitlera u borbi protiv Rusa, Sovjeta. Ali nisu svi. U Ukrajini su bili Židovi. Djed Zelenskog. Njegov djed se borio u Crvenoj armiji tijekom Drugog svjetskog rata. Dakle puno Ukrajinca se borilo na toj strani. Zamislite sada da netko govori da Hrvatsku treba denacificirati zbog toga što je veliki dio Hrvata bio Hitlerov saveznik. što su slali svoje trupe da ratuju s Hitlerom i što zadnjih 30 godina dižemo ulice koje se nazivaju po Budaku i ostalima. I da sada netko iz Srbije kaže moramo napasti, moramo denacificirati Hrvatsku. Ili kažu demilitarizirati, mi ne želimo da Hrvatska bude u NATO-u. Znači u ovom trenutku je to jedna mantra koja dobro zvuči, koja u Rusiji povezuje.

Jako ga je kaže iznenadio Zelenski

"Mislim da sad i Rusi moraju razmisliti da li ga žele ukloniti. Znali smo bivši glumac, on je sada motivator, on je glavna osoba koja drži taj pokret otpora, on prkosi", kaže Klasić. "On izaziva, ne želi odletjeti iz Kijeva, ako ikoga treba denacificirati, ja nisam siguran da se Rusija može podičiti. Ili ako već Rusija misli denacificirati, onda nakon Ukrajine bi Srbija mogla biti među prvima na tapeti", dodao je.

"Zelenskom ili mu je politička karijera zagarantirana ili će biti mučenik za sva vremena. Rusi ne žele stati, a stati a da ne smjene vlast u Kijevu, nisu ništa napravili", kazao je Klasić. "Njihov cilj je federalizacija, točnije podjela Ukrajine, dodao je. "Nije njihov cilj zauzeti cijelu Ukrajinu", kazao je.

Je li Ukrajini mjesto u NATO-u?

Meni je nepojmljivo. Rusija traži da Ukrajina bude neutralna. Prošla su ta vremena, barem mislim da su prošla. Mi možemo razmišljati što bi bilo optimalno za Ukrajinu. Zamislite Latviju, Estoniju ili Litvu, ovog trenutka da nisu u NATO-u ja vas uvjeravam da bi iduće godine, ako ne i ove imali rusku vojsku na granicama tih zemalja jer tamo živi 30 do 40 posto Rusa", kazao je Klasić

Što će se događati na Balkanu?

"Mislim da se neće ništa događati i mislim da je ovo velika opomena svima i velikima, naprimjer Kini, što bi joj se moglo dogoditi ako krene na Tajvan. Srbija je okružena člancima NATO-a i napad na bilo koju članicu, naprimjer Crnu Goru ili Kosovo koje je na neki način pod patronatom SAD-a, nije moguće. Ono što je problem za Srbiju je to njihovo sjedenje na dva stolca, neće baš tako ići", kazao je.

Što će biti sa Srbijom?

"Ja mislim između ostalog da to što Vučić nije bio suzdržan je taj što želi ući u EU. Ja mislim da ako bi napravili anketu među Srbima, da većina Srba ne bi bila za EU. S obzirom na situaciju koju podržavaju već godinama bojim se da ono što ih čeka u EU, od vladavine prava, da su mediji slobodni, da političari nisu vlastodršci, mislim da velikom dijelu to ne odgovara", kazao je Klasić.

Nuklearno oružje i je li realno?

"Nismo spomenuli važnu stvar, a to je koliko je Putin sposoban donositi i najteže odluke. Ono što sam čitao, pokazuje se da krug oko Putina u Rusije je sve, samo ne složan ni s njim ni između sebe. U situaciji kad netko treba kliknuti, tu sad ne znamo što je moguće. Ja mislim da svi oni znaju da taj pritisak gumba da će ošteti puno njih", kazao je Klasić.

Kazao je da misli da nećemo živjeti u strahu.