'Postoje dvije opcije što bi se moglo dogoditi, a Hrvatska se s opskrbom mora pripremiti i za najcrnji scenarij'

Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog čeka teška odluka: hoće li predati dio svoje zemlje ili neće i pritom zadovoljiti sve strane? Čeka li ga u skorije vrijeme status 'izdajnika' i koja su očekivanja u idućim danima komentirao je u studiju emisije Večernji TV-a bivši ministar obrane te vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović.

Emisiju moderira Lana Kovačević.

– Tanka je linija između zločinca i izdajnika. Bez sumnje, predsjednik Zelenski nalazi se u teškoj i delikatnoj situaciji. Mislim da je svjestan da je mogao bolje reagirati prije invazije. Nekako nije vjerovao da će doći do napada iako su službe to najavljivale – komentirao je Kotromanović retoriku ukrajinskog predsjednika.

Što možemo očekivati?

– Nema previše scenarija, dvije su opcije. Sukob se može nastaviti s predvidljivim situacijama na terenu. Rusi stalno napadaju, otkidaju dijelove teritorija i pitanje je koliko to može trajati. Ukrajina u tom slučaju, naravno, ne može pobijediti. Drugi način jest da se dvije strane dogovore i opet je tu delikatna situacija Zelenskog. Sad je pitanje koliko će Rusi moći prodrijeti u Ukrajinu. Na Zelenskom je teška odluka o tome što učiniti, ima jako nezahvalnu ulogu. Ako misli okončati ovaj rat, morat će nešto žrtvovati – pojasnio je.

– Ako vratimo postavke na stanje prije mjesec dana, možda bi zadovoljilo Ruse da Ukrajina odustane od želje za ulaskom u NATO. Ovako će Rusi sigurno tražiti više. Putin je takva osoba da ne može stati, to bi za njih bio poraz. Oni su do 15. dana operacije to trebali već sve završiti, a dosad nisu uspjeli ostvariti 70 do 80 posto svog cilja. Svjesni su da nemaju više taj imidž jake i žestoke vojske – dodaje Kotromanović.

Ukrajina upozorava da Rusija nije isključila mogućnost pojačavanja svojih snaga iz Moldavije.

– To je moguće, ali to bi bio napad na Odesu s leđa. Imam neke informacije da se Odesa jako dobro priprema, vidjeli su što će se dogoditi ako dođu ruske snage. Čini mi se da su ti zapovjednici svjesni posljedica te odgovornosti koje imaju. Ako budu čvrsti, to može puno pomoći organizaciji i obrani naseljenih mjesta – smatra Kotromanović.

Kotromanović vjeruje da ukrajinska vojska presijeca ruske vojne konvoje, i to na dva načina.

– Prvo bespilotnim letjelicama udaraju koliko mogu, no Rusija ima sustave za rušenje dronova. Osim toga, mogu to napraviti i sa svojim ruskim specijalnim postrojbama koje napadaju kolone. To je jako dobro, veći dio Ukrajine je slobodan, oni imaju mogućnost dolaziti s više strana. Ovo što zasad rade treba nastaviti, čini mi se da to rade koliko mogu. Ukrajincima to kupuje vrijeme, no ne bi smjeli puštati izjave koje upućuju na slabost – kazao je pa naveo primjer gradonačelnika Kijeva i bivšeg boksačkog prvaka Vitalija Klička.

– Izjava Klička me šokirala. Rekao je da mogu izdržati još najviše tjedan dana. Pa, čovječe, daj šuti ako nemaš ništa pametnog reći kao gradonačelnik, barem možeš šutjeti. Ti šalješ poruku da se ne možeš braniti više od sedam dana, to je katastrofalna poruka za stanovnike Kijeva i vojnike. U ringu je mogao birati protivnike, no ovdje mora drukčije postupati, mora se postaviti kao autoritet u tom gradu.

Kotromanović vjeruje da bombardiranje dječje bolnice u Mariupolju nije bio primarni cilj ruske vojske.

– Tu ovisi kakva se vrsta napada koristila. Zračni i topnički napadi puno su precizniji. Naravno, ako se tuče neselektivno, nije te briga – imaš cilj ispred sebe koji je dugačak 30 kilometara, to ti je cilj. Širok je 10 do 15 kilometara i nije te briga. Isto je i s raketnim napadom, oni se rasprše, pa je i to moguće. To smo vidjeli u Domovinskom ratu kada su naši susjedi napali Gospić, Karlovac i Zagreb. Cilj je napraviti što veću materijalnu štetu i što više žrtava. To je psihološki pritisak na građane, tako šaljete poruku ''evo što će vam se dogoditi ako ne prestanete'', kaže.

Brzina odlučivanja

Kako je kazao, bila je nerealna opcija da će SAD isporučiti MiG-ove Ukrajini preko Poljske.

– Da. Nerealna je bila opcija da će isporučiti MiG-ove za koje ne znamo u kakvom su stanju. Dvadesetak je aviona ništa u usporedbi s Rusijom. Dosta su nepromišljeno gurali Zelenskog da daje izjave prema Rusiji, ali kad je počeo sukob, onda su počeli puno jače postupati. Svjesni su mogućih širenja sukoba i da Putin ne preza ni od čega. Ja se sjećam, kada sam bio ministar obrane, kad je počeo sukob 2014. godine, u jednom trenutku smo se unutar NATO-a danima dogovarali kako ćemo formulirati jednu rečenicu, pa sam rekao: ''Evo vidite kako se nas 28 ne može dogovoriti oko jedne rečenice, a Putin se probudi ujutro, dođe u WC, pogleda se u ogledalo u svoje plave oči i kaže: 'Sutra napadam Ukrajinu.'" To je ta brzina odlučivanja. Sada Amerikanci vode oprezniju politiku, ne smiju dopustiti širenje sukoba, a opet imaju moralnu odgovornost pomoći Ukrajini. Bitno je da rade ovo što rade Britanci, da im pošalju što više streljiva, sustava za protuzračnu obranu te da ljudima omoguće pravo obrane – objasnio je.

Brojni su dragovoljci otputovali u Ukrajinu kako bi pomogli u obrani od ruske invazije.

– Sigurno će se ljudi, koji osjećaju nepravdu, priključiti ukrajinskoj vojsci. Većina zapadnih zemalja pozvala je svoje profesionalne vojnike da pomognu Ukrajini i oni mogu jako puno pomoći, mogu nadomjestiti gubitke u vojsci. To može biti ozbiljna snaga. No, svjesni su rizika i da tu nema milosti, to će vjerojatno biti likvidacija po kratkom postupku. Razumijem taj adrenalin koji ih vuče u te prostore i nadam se da će taj rat završiti i da neće biti puno gubitaka – kazao je Kotromanović te upozorio kako se Hrvatska mora puno bolje pripremiti s opskrbom.

– Mislim da je dobro da smo potaknuli to pitanje s obzirom na to da imamo već sada probleme s opskrbom. Mi se jednostavno moramo pripremati za neke najcrnje varijante, puno lošije nego što su sada, jer ne možemo predvidjeti što će se dogoditi i koliko će ovo trajati. Mi smo dio Europe, ja bih volio da se mi pripremimo što više kako bismo olakšali svojim građanima, ali i dalje će postojati veliki problemi za gospodarstvo. Moramo imati nekoliko varijanti i pripremiti se za nekoliko scenarija – zaključio je bivši ministar Ante Kotromanović.

