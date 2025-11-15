Naši Portali
15.11.2025. u 12:31

Broj zločina iz mržnje u porastu, a meta su strani radnici i razne manjine

Nacisti su prvo su došli po komuniste, a ja se nisam pobunio jer nisam bio komunist. Zatim su došli po Židove, a ja se nisam pobunio jer nisam bio Židov. Zatim su došli po sindikaliste, a ja se nisam pobunio jer nisam bio sindikalist. Zatim su došli po katolike, a ja se nisam pobunio jer sam bio protestant. Zatim su došli po mene, a do tada više nije bilo nikoga da se pobuni. Izjava/pjesma je to njemačkog pastora Martina Niemöllera, kojom je opisao zlo koje je u Njemačkoj počelo bujati 30-ih godina prošlog stoljeća, da bi potom dovelo do klaonice u kojoj je ubijeno i poginulo između 50 i 58 milijuna ljudi. U posljednje vrijeme ta se izjava često citira, valjda u pokušaju da se ljudi podsjete kako šutnja, nečinjenje i negiranje nekih društvenih pojava može biti ubojito. A možda bi je trebali proučiti, pročitati i shvatiti svi oni koji očito ne znaju što je bilo. Ako je suditi po zadnjim događanjima u hrvatskom društvu, tih koji ne znaju što je bilo popriličan je broj i nastanjuju sve sfere društva. Nakon zabraniteljskog ljeta, dobili smo i zabraniteljsku jesen, koja se manifestirala kroz grupe zamaskiranih, u crno odjevenih ljudi koji ponekad s palicama u rukama, a ponekad "samo" s povikom ZDS na usnama hodaju ulicama najvećih hrvatskih gradova i kao "odlični" poznavatelji kulture zabranjuju festivale, izložbe, folklorne manifestacije, napadaju djecu, starce i sportaše "pravdajući" to svojim povrijeđenim osjećajima u mjesecu kada se komemorira žrtva Vukovara. Ti maskirani ljudi, od kojih su mnogi balavci koji nisu ni bili rođeni u vrijeme kada je Vukovar krvario, smatraju da sve ostale trebaju naučiti što je bilo. Smatraju, ako je suditi i po njihovu javnom izričaju, i da su kao Hrvati u Hrvatskoj ugroženi te da opstojnost i njih i svih Hrvata u Hrvatskoj ugrožava 3,2 posto hrvatskih Srba, koliko ih po zadnjem popisu stanovništva živi u Hrvatskoj. Neke od njih ugrožava i 143.000 stranih radnika, koji prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) žive u Hrvatskoj i rade one poslove koje građani Hrvatske ne žele raditi.

Avatar IvanR
IvanR
12:35 15.11.2025.

Pendrek takve liječi kada kući nisu imali koga da ih nauči. Jedina i prava istina.

UVODNIK

Je li na pomolu prvi rat 'mirotvorca' Trumpa?

Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.

Plenković i Pupovac
Premium sadržaj
3
BORIS BECK

Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske

Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.

