Predsjednik Zoran Milanović ponovno se oglasio na Facebooku, a ovaj put je reagirao na spisateljicu i blogericu Vedranu Rudan koja ga je danas oštro kritizirala.

"Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma.

Zoran Milanović, predsjednik stranke i Vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vrijeme, jedan od tri najavangardnija zakona o registriranom partnerstvu; Vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita; Vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima", napisao je Milanović.

Podsjetimo, Vedrana Rudan danas je oštro reagirala na izjave predsjednika Milanovića.

"Milanović nije u hrvatskoj politici od jučer. On je jedan u nizu potpuno nekvalificiranih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa. On se usuđuje reći da udruga B.a.B.e ima ružno ime, ta udruga je čudo učinila za žene. Njemu govoriti bilo što je gubljenje vremena jer je taj čovjek potkapacitiran, intelektualno nevin, to je banalna fraza, ali ja u to iskreno vjerujem”, kazala je između ostalog Rudan, za N1 televiziju.