Poljska bi slala učitelje spolnog odgoja u zatvor, HDZ suzdržan

Nakon što se u nacionalnom parlamentu u Poljskoj pojavio nacrt zakona po kojemu bi nastavnici spolnog odgoja mogli biti osuđivani na zatvorske kazne, Europski parlament prekjučer na zasjedanju u Bruxellesu izglasao je rezoluciju kojom se osuđuje takav pokušaj kriminalizacije spolnog odgoja u Poljskoj, a HDZ-ovi europarlamentarci ostali su suzdržani, suprotno većini ostalih zastupnika iz redova europskih pučana koji su bili za tu rezoluciju.

Dubravka Šuica, šefica HDZ-ove delegacije u EP-u koja odrađuje posljednje zastupničke dane prije no što zasjedne na dužnost potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju, nije uopće glasala. Nikakav njezin glas nije zabilježen, a sjedila je na svom mjestu i glasala po svim točkama i amandmanima stavljenima na glasanje prije samog teksta ove rezolucije, što znači da je vjerojatno ciljano izvukla karticu za glasanje u najvažnijem trenutku.

Bježanje od odgovornosti

Šuica se jučer nije javljala na poruke i pozive, tako da ostaje nejasno zbog čega je tako postupila i kako misli da je takvo ponašanje – bježanje od odgovornosti pri glasanju – dobro za demokraciju, koja joj je u opisu budućeg radnog mjesta. Za razliku od Šuice, HDZ-ovi europarlamentarci Karlo Ressler i Tomislav Sokol odgovorili su na naše pozive i objasnili zbog čega su ostali suzdržani.

Rezolucija EP-a izglasana je s 471 glasom za, 128 protiv i 57 suzdržanih, a osim što izražava zabrinutost zbog neobičnog primjera iz Poljske, tekst rezolucije potiče sve države članice EU na pružanje sveobuhvatnog spolnog odgoja u školama, primjerenog dobi učenika. Nacrt zakona u Poljskoj, koji je bio povod za rezoluciju EP-a, predviđa da se svakoj osobi koja javno promiče ili odobrava spolni odnos maloljetnika može izreći kazna zatvora u trajanju do dvije godine (a u nekim slučajevima i do tri, pa i do pet godina zatvora). Poljski dužnosnici i europarlamentarci tvrde da se radi o lažnoj uzbuni, da se nacrt zakona pogrešno tumači.

No EP upozorava da se tim odredbama, pod krinkom sprečavanja pedofilije, zapravo kriminalizira pružanje spolnog odgoja maloljetnicima, pri čemu mogu nastradati edukatori, aktivisti, psiholozi, pružatelji zdravstvenih usluga, pa čak i roditelji. Stoga je EP u tekstu rezolucije pozvao poljski parlament da ne usvaja taj nacrt zakona. HDZ-ovi europarlamentarci kao prvi razlog svoje suzdržanosti navode činjenicu da je obrazovanje u nadležnosti država članica, a ne Europske unije.

– To nije bilo prepoznato u tekstu rezolucije. Drugi razlog zašto sam ostao suzdržan jest taj što rezolucija ideologizirano pristupa temi. I treće, nije bila dovoljno naglašena odgovornost i pravo roditelja da odlučuju o odgoju svoje djece – kaže Karlo Ressler.

Sokol: To je stvar tumačenja

Tomislav Sokol kaže kako tvrdnja da će poljski zakon slati ljude u zatvor nije sasvim sigurna, nego je “to pitanje tumačenja”.– Poljaci su predložili odredbu koja kaže da je promicanje spolnih odnosa mladih kazneno djelo. Takva odredba se može široko tumačiti, i to ne bi bilo dobro. Ali nema EP tu nikakvu ingerenciju. Treba raditi na dijalogu s poljskom vladom i vidjeti na koji način će se te odredbe tumačiti – kaže Sokol. SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan smatra da su to samo izlike HDZ-ovaca:

– HDZ-ovi zastupnici u svakoj sličnoj prilici glasaju ili protiv ili suzdržano, uvijek pod izlikom da se ne treba petljati u ono što je prema načelu supsidijarnosti u ingerenciji država članica, ali meni se čini da to nema puno veze s tim, nego da izražavaju svoj politički stav. Da se u principu slažu s, u ovom slučaju, takvim rješenjem iz poljskog zakona – smatra Biljana Borzan.