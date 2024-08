Polio kafić zapaljivom tekućinom i zapalio ga, a onda otišao do jedne obiteljske kuće i učinio isto

Za dovođenje u opasnost i zloporabu droge optužen je 49-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podigao ODO Zlatar. Tereti ga se za zbog događaja koji se zbio 27. lipnja navečer, kada se vozilom dovezao do jednog ugostiteljskog objekta. Nakon što je zaustavio vozilo, iz prtljažnika je izvadio kanistar sa zapaljivom tekućinom, da bi zatim tom tekućinom polio dvorišnu asfaltnu podlogu, vrata kuhinje objekta, garažna vrata obiteljske kuće, čemprese i dva osobna automobila. I onda je lijepo sve to zapalio i izazvao požar, a da po njega stvar bude gora sve je to uradio dok je ugostiteljski objekt radio. Što značio da je, navodi tužiteljstvo, ugrozio i živote ljudi i imovinu. Nije priopćeno što ga je motiviralo na taj suludi čin, a ni kolika je šteta.

Nakon što je zapalio ugostiteljski objekt, 49-godišnjak je ponovo sjeo u automobil, kojim se ovaj put odvezao do obiteljske kuće oštećenice. Fasadnu oblogu njezine kuće je također polio zapaljivom tekućinom i to u predjelu ulaznih vrata, prozora dnevnog boravka te vanjskog stubišta i ulaznih vrata. I tu je izazvao požar, čime je ugrozio život oštećenice koja je u to vrijeme bila u kući. Dan kasnije je 49-godišnjak uhićen, a kada mu je pretražena kuća u njemu je policija našla marihuanu i dvije stabljike marihuane koje je, pojašnjavao je 49-godišnjak, zasadio za vlastite potrebe.