Plenković: Ekonomski smo snažniji nego ikada

– Premijerovo izvješće izazvat će val ogorčenja građana jer će se oni opet pitati: "Zar s nama nešto nije u redu ako premijer kaže da je kod nas sve odlično, a mi to ne osjetimo?" – kazala je u utorak u Saboru Sandra Benčić (Možemo!) prije nego što je premijer Andrej Plenković počeo s iznošenjem godišnjeg izvješća o radu Vlade. Nadovezala se Dalija Orešković (DO i SIP) uz riječi: "Je li naš premijer postao sličan Aleksandru Vučiću? O, je, samo što je on postao još i gori jer destabilizira sve institucije ove države" i uz poruku premijeru i HDZ-u da je to što danas rade gore od svega što su Hrvatskoj prije radili njezini najgori okupatori.

– Prije nego što premijer počne pričati bajku o zemlji dembeliji, dajmo stanku da i mi i građani pripremimo šalicu toplog mlijeka s kakaom kako bi ugođaj slušanja te premijerove bajke bio potpun – rekao je Nino Raspudić (NZ), nakon čijih je riječi stanka odobrena te je odmah potom premijer stao za govornicu i sat vremena govorio o svom i radu svoje Vlade preuzevši pritom Raspudićevu ideju o bajci.

– Zanimljivo je kako ljudi koji nisu preuzeli odgovornost ni za što važno u Hrvatskoj trud, rad i mjerljive pokazatelje lakonski svode na bajke i čuda. Danas smo ekonomski snažniji i gospodarski uspješniji nego ikada prije. To nije ni bajka ni čudo. Dvije agencije su valjda na razini Hansa Christiana Andersena jer su objema bajkama dale isti naslov – kreditni rejting A-. Ista bajka je i to da su građani vjerovali ovoj Vladi, uzeli svoj novac i uložili ga u državne vrijednosnice. Napravili smo i najveću reformu državnih plaća ikada. To je isto bajka koju su osjetili mnogi. Imamo najveći broj zaposlenih u Hrvatskoj ikada i najmanju nezaposlenost ikada. U našoj smo bajci izgradili i Pelješki most i drugu cijev tunela Učka. Morat ćemo napraviti i jednu interaktivnu kartu da se vidi što znači renesansa luka na Jadranu. Povećali smo plaće pravosudnim službenicima više nego itko ikada – hvalio se Plenković najavljujući da je Vladi cilj do kraja mandata prosječnu mirovinu dovesti na iznos od 800 eura, prosječnu neto plaću povisiti na 1600 eura, a minimalnu od Nove godine na 970 eura.

VEZANI ČLANCI:

Plenković se pritom često "očešao" o predsjednika Milanovića optužujući ga da se zbog njegovih proruskih stavova ljušti međunarodni kredibilitet Hrvatske. Iskoristio je i priliku da uoči glasanja o slanju hrvatskih časnika na obuku u Njemačku oporbi poruči: "Promislite što dizanjem ili nedizanjem ruku radite kredibilitetu Hrvatske."

– Jednostavno, nemam riječi. Tko vas ne zna, skupo bi vas platio. No umjetna bi inteligencija bolje vodila Hrvatsku. Premijer je vješt manipulator koji stvara dojam da nešto radi – osuo je novi šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić po premijerovu izvještaju.

FOTO Pogledajte kako su Milanović i Plenković izgledali u djetinjstvu: Danas su 'smrtni neprijatelji', a sukob seže u 2012.