UŽIVO Plenković u žustrom govoru kritizirao oporbu, Hajdaš Dončić: AI bi bolje vodio državu od ove Vlade

Punih sat vremena govorio je premijer Andrej Plenković ovog utorka dok je pred zastupnicima u Saboru podnosio godišnje Izvješće o radu Vlade. Ove godine izvješće je proteklo u nešto mirnijem tonu, nakon što su lani zastupnici lupkali po stolu pločicama kako se Plenkovića ne bi čulo, a sada se do kraja njegovog govora moglo se vidjeti kako je dobar dio oporbenih zastupnika napustio sabornicu.

13:26- je imao i Siniša Hajdaš Dončić, novi šef SDP-a.

- Tko vas ne zna, skupio bi vas platio, gospodine Plenkoviću. 24 minute dociranja koje me osobno ne zanimaju, predlažem da to sačuvate za gospodina Soptu i njemu slične. Sve drugo i nadugo i naširoko što je izložio Plenković zvuči jako lijepo kad ga slušate, ali nemojte nasjedati na ove umiljate riječi jer se Plenkovićeva lijepa slika u zrcalu razbija čim nas se usporedi sa susjedima.

- Ajmo sa Slovenijom - u isto vrijeme smo proglasili samostalnost, ali oni su daleko ispred nas. Oni su prestigli Španjolsku, oni su se približili na korak najbogatijih zapadnih zemalja, što je bio cilj i Hrvatske i Slovenije kod osamostaljenja. Oni su uspjeli, a mi nismo, a nije da oni nisu imali probleme sa svojim političarima. Međutim, unatoč stalnoj nestabilnosti, Slovenija je vrlo uspješna zemlja, ako je uspoređujemo s Hrvatskom. Snažnije ih je pogodila financijska kriza, ali su se oni brže oporavili - dodao je.

Naravno da kreditni rejting raste kada se štedi na mirovinama i čuvaju rashodi, naglasio je Hajdaš Dončić, a ništa nije bolje ni s plaćama. Ne treba nam Plenković da vidimo kako živimo, dodao je šef SDP-a, pa rekao da je dovoljno otići u trgovinu, opremiti školarca ili pak otići na ljetovanje.

- Mislim da bi umjetna inteligencija bolje vodila ovu državu od Plenkovićeve vlade - poručio je Hajdaš Dončić, pa poručio kako SDP može riješiti ključni problem - smanjiti nejednakost, a uz to je naglasio i kako Plenković u svom govoru nije niti spomenuo teme okoliša i tehnologiju.

- Primijetio sam da svoje neistomišljenike nazivao korisnim idiotima, ja neću biti nepristojan kao on, ali da je za Hrvatsku beskoristan i štetan, to je činjenica. Ovo njegovo izvješće je kriminalno, zato što je to kriminalna organizacija, i još imam samo par dana da je tako nazivam jer istječe rok od tri godine nakon kojeg su platili kaznu za aferu Fimi medija - kazao je.

12:54 - Po samom kraju svog obraćanja, Plenković je dobio pljesak članova svoje stranke, ali i dvije povrede poslovnika. Prvi se obratio Miro Bulj (Most) koji je ponovno kritizirao Plenkovića zbog pozivanja Aleksandra Vučića u Dubrovnik. Drugi je pak bio Marijan Pavliček koji se javio zbog vrijeđanja zastupnika.

- Znam da je netko u devet godina svoje vlasti potjerao 400.000 Hrvata jer im je bilo bajno, znam i da je netko smijenio svakog drugog ministra zbog sumnje u korupciju, i doveo nas na začelje EU po političkoj korupciji. Ne znam što je za Hrvatsku pogubnije - 400.000 Hrvata manje ili uništavanje saborskog inventara? - poručio je Pavliček, komentirajući kritike Plenkovića. Tijekom rasprave riječ je dao i Mostov Nikola Grmoja koji je kritizirao vlast zbog brojnih propusta.

- Hvalite se mjerama pomoći umirovljenicima, kao da je dobro što su brojni umirovljenici stavljeni u poziciju da im je potrebna pomoć. Pametan premijer bi se toga stidio, a vi se hvalite brojem umirovljenika koji primaju pomoć. Oni su svoje novce zaradili - pojasnio je, između ostalog, Grmoja. Za riječ se javio ponovno i Miro Bulj, ali i Armin Hodžić iz redova zastupnika nacionalnih manjina.

12:42 - U vanjskopolitičkom smislu, Plenković navodi da je njegova Vlada sve ostvarila sve ciljeve koje je zacrtala. Ključna godina je bila 2017., smatra Plenković, kada je Hrvatska ''rekla da želi Schengen, eurozonu, OECD i Europski stabilizacijski mehanizam''.

- Preostao je još samo OECD. Hrvatska je među 38 naprednih ekonomija svijeta. Kao outsider, bili smo 2017. iza po kriterijima Bugarske i Rumunjske, kao i južnoameričkih država. Danas, outsider je došao na prvo mjesto i najspremniji je za članstvo u OECD-u. Govoreći o BiH, Plenković je poručio:

- Što smo učinili? Pokrenuli smo incijativu, sami smo zvali Ursulu von der Leyen u Sarajevo, i Marka Ruttea koji je, evo čuda, sada glavni tajnik NATO-a. Sami smo došli i rastumačili zemlji koja je bila najskeptičnija da postoje snažni razlozi da se odluka o BiH donese. Tko je tome pridonio? Pitam se, isto dio bajke - poručio je zastupnicima ironično. Plenković je još jednom oporbu, koja je ovoga puta cijelo vrijeme mirno sjedila dok je premijer predstavljao izvješće, pozvao da razmisli što radi za međunarodni kredibilitet Hrvatske podizanjem ili nepodizanjem ruku u Saboru, aludirajući na slanje hrvatskih vojnika u pomoć Ukrajini jer, kaže, oni ne idu u Harkiv, već u Njemačku.

- Gdje nas svrstavate? U zapečak neki s Orbanom? On je diler koji ima jeftin plin i naftu od Rusije, mi nemamo ništa. Promislite gdje smo, nismo u EU i NATO-u završili slučajno. Gdje ćete nas vi odvesti s vašim glasom? - objasnio je pred sam kraj svog obraćanja. Za sam kraj je poručio kako mu je cilj da do kraja mandata prosječna plaća bude 1.600 eura neto. Uz to, potvrdio je kako je na užem kabinetu odlučeno da bruto minimalna plaća od 1. siječnja bude 970 eura, što je povećanje od 130 eura u godinu dana.

12:15 - Nakon što su stigle kritike na račun ministra financija Marka Primorca koji je poručio kako je inflacija ispod dva posto, što znači da taj problem više nije ''u interesu Ministarstva financija'', Plenković je u predstavljanju izvješća o radu Vlade poručio sličnu stvar.

- Mjesečna inflacija nam je ispod 2 posto, i taj problem smo adresirali i riješili - kaže Plenković. Dalje je nastavio o rastu gospodarstva, postotku razvijenosti u odnosu na prosjek EU, kao i o kreditnom rejtingu. Kazao je i kako je njegova Vlada napravila najveću reformu plaća u javnom sektoru.

- Danas je tržište rada došlo u situaciju gdje je milijun i 750 tisuća zaposlenih, najveći broj ikad, veći nego kad nas je bilo 4,7 milijuna. Razmjeri ''katastrofe'' su takvi da je u periodu zaposleno 308.000 više nego kad smo preuzeli odgovornost. Gdje nam je ono proročanstvo prepuno malodušja od 400.000 nezaposlenih u covidu? Nema je, ljudi rade. Došli smo na 83.000 nezaposlenih, 4,4 posto, najniža u 40 godina. Još imamo i 140.000 stranih radnika jer je takva potreba - dodao je. Dalje je nastavio o rastu broja mladih koji su zaposleni na neodređeno vrijeme, sufinanciranju smještaja za mlade i obrazovanju.

- Rekli smo da ćemo doći do 800 eura do kraja mandata u iznosu prosječne mirovine. Povećali smo obiteljske mirovine za 10 posto. Ogromne smo iskorake poduzeli, a otvarat ćemo još Centara i domova za starije zbog potrebe koje će biti u idućem razdoblju - dodao je. Potom se osvrnuo i na infrastrukturne projekte po Hrvatskoj, navodeći kako će Vlada ''morati jednom otvoriti interaktivnu kartu da ljudi shvate što su oni zapravo zapravo napravili i da onda vide što znači zapravo sintagma o reneransi obale''.

11:52 - Plenković je nadalje u svom govoru spomenuo kako je HDZ pobijedio ponovno na izborima, dok je oporba organizirala prosvjede. Dotaknuo se i NATO-a te ''činjenice da smo mi htjeli u takve organizacije i moramo se ponašati u skladu s time''.

- Mi zahvaljujući Milanoviću trenutno imamo situaciju gdje se guli i ruši kredibilitet Hrvatske u EU. Pitajte kolege kakav kredibilitet Hrvatska ima danas, nakon njegovih poteza zadnje dvije i pol godine. To vi krijete kao zmija noge tu istinu. Ljudi ne znaju jesmo li mi saveznik koji će u krizi okrenuti leđi. Oni koji stoje uz njega žele takvu Hrvatsku, ona koja će okrenuti glavu. Daju za pravo svima koji nisu pomogli Hrvatskoj 1991. Vi iz SDP-a dobro promislite hoćete li biti talac zlokobnog kršitelja Ustava ili ćete biti ozbiljna stranka. Ne može medijski prostor sakriti tu istinu - nastavio je Plenković.

11:39 - Premijer Andrej Plenković zastupnicima podnosi godišnje Izvješće Vlade RH. Na početku je kazao kako se ''nada da će današnje izvješće proteći u nešto mirnijem tonu nego prošle godine'' pa zamolio zastupnike Grbin, Glasovac, Vlašić Iljkić, Raukar Gamulin, Grmoja, Petrov, Pavliček, Orešković, Puljak, Selak Raspudić, Raspudić, Benčić, Kekin, Mrak Taritaš i Beljaka da ''nove klupe ne razbijaju kao što su to radili na trgu sv. Marka''.

- Cijenio bih kulturno ponašanje naših kolega koji su prošle godine demonstrirali kakvi jesu, a takvi su im bili rezultati na parlamentarnim izborima. Moram se osvrnuti na izvorne aluzije gospodina Pausa o nekim auto-golovima u vanjskoj politici. Cijenjeni zastupničke, što se tiče auto-golova, on ih zabija Hrvatskoj kršitelj Ustava Zoran Milanović već dvije i pol godine, svrstava Hrvatsku u ruski kamp. Ničim ili pak nečim izazvan stavlja Hrvatsku među države unutar NATO-a koje imaju stav da Hrvatska ne treba pomagati Ukrajini - objasnio je pa ponovio stav da je Aleksandra Vučića trebalo pozvati u Dubrovnik.

- Nismo svi pali s Marsa, znamo nešto o međunarodnim odnosima i organiziranju skupova. Nisu to autogolovi, autogolovi su ovo što radi oporba i Milanović kao zlokobni kršitelj Ustava koji ih je stavio u to korito iz kojeg neće izaći. Držite se tog korita. Mi ćemo brinuti o hrvatskim građanima i gospodarstvu, a vi brinite o poštivanju prava i ustavnog poretka - dodao je.

11:05 - Miro Bulj je dignuo jaja u zrak i kritizirao cijene. - Cijena jaja je porasla za 57 posto, a mirovine su porasle za 7 posto - izjavio je te je zatražio pauzu, koja mu je odobrena.

10:27 - Slobodni govor saborske zastupnice Dalije Orešković izazvao je reakciju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

- HDZ je Hrvatsku pretvorio u svoj režim. Netko je zastupnika prije mene je postavio pitanje zašto nas zanima zašto je Vučić došao u Dubrovnik. Pa zanima nas. I treba nas je li naš premijer Andrej Plenković postao Vučiću sličan? Još je i gori. Hrvatska je danas zamaskirana u jednu ustavnu demokraciju koja više u stvarnosti ne postoji. Danas Andrej Plenković i HDZ vode hibridni rat fake newsom kako bi destabilizirali sve institucije ove države. Jedino što im je preostalo je institut predsjednika. Ne, Zoran Milanović, već institucija. Dragi građani, to za Hrvatsku predstavlja opasnost. Tri teme: Dubrovnik, državni odvjetnik i demografija. Na te tri teme pali su svi mitovi o HDZ-u kao domoljubnoj stranci. Ne očekujem da će Plenković reći nešto što nismo čuli, ali očekujem od svih oporbenih zastupnika da se bore za ustavnost i da pošaljemo HDZ tamo gdje mu je mjesto, a to je u ropotarnicu povijesti. Jer ovo što danas radite u državi je ispod razine svega što su Hrvatskoj radili svi povijesni okupatori.

- E, kolegice Orešković. Kakve vi teške riječi i optužbe izgovarate. Govoriti o današnjoj Hrvatskoj da je kao zemlja gora kad su je okupirali najgori okupatori. Dragi građani i građane, dragi kolege i kolegice, saslušajte što je kolegica Orešković rekla. Danas je život u Hrvatskoj gori nego za vrijeme Jugoslavije, u vrijeme NDH-a, u vrijeme socijalističke komunističke Jugoslavije. Pa ako je to tako ne znam kako je tamo bilo. Ja ne mogu vjerovati da danas netko u demokratskoj Hrvatskoj kaže da je Hrvatska danas gora nego što je bila u kraljevini SHS ili u NHD ili u socijalističkoj Jugoslaviji i da je današnja vlast gora nego od svih tih okupatora. Pa ti ljudi prije nas su ubijali, zatvarali. Ti ljudi prije nas nisu dozvoljavali da vi ovako govorite. Pa kako možete tako što novim generacijama govoriti? Pa vi izokrećete hrvatsku povijest. Vi mlade učite da oni prije koji su ubijali zbog vjere, nacije, političkog uvjerenja su bolji od ovih dana. Ti mladi će dobiti potpuno krivu sliku o hrvatskoj povijesti. Ovo je vrlo opasno što radite - poručio je Jandroković

9:50 - Suverenist Marijan Pavliček govorio je o posjetu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je sudjelovao na summitu u Dubrovniku.

- Imali smo buran politički tjedan, a sve je počelo dolaskom Vučića u Dubrovnik. Legitimno je da Aleksandar Vučić predstavlja svoju državu, ali izjave nakon summita gdje je dao do znanja da on i Beograd na Domovinski rat gledaju drugačije od Hrvatske, skandalozne su i sramotne. Ali još sramotnija je hrvatska šutnja, da se vlada HDZ-a i DP-a nije očitovala o ovim izjavama - kazao je i žestoko je kritizirao što nije bilo reakcije vlasti na srpskog ministra Darka Glišića koji je izvrijeđao saborskog zastupnika Miro Bulja. Pavliček se zapitao zašto nije pozvana srpska veleposlanica na razgovor i zašto nije reagirao MVEP na takve riječi.

9:40 - Rasprava o tome tko koga financira i gdje se doista šalju naši vojnici, izašla je iz svih okvira. U tom smislu postala je štetna i kontaminirala javni prostor, rekla je nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić koja je ustvrdila da građani Hrvatske nemaju više više mogućnosti čuti ništa o problemima koji ih muče.

- Građani više ne mogu slušati o tuđim ratovima, a da pritom, njihovi problemi, nemaju priliku doći na dnevni red, dodala je.

9:00 - Premijer Andrej Plenković će Hrvatskom saboru podnijeti godišnje Izvješće Vlade Republike Hrvatske, godinu dana od kada je njegovo izvješće oporba pokušala omesti jednosatnim lupanjem po klupama nezadovoljna vođenjem sjednice. - Klupe su sada nove i stvarno bi bila grehota sada to razbijati kada budemo došli podnijeti izvješće, kazao je nedavno Plenković prilikom obilaska novih prostorija Sabora na Vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman na Črnomercu.