Milanović: Bio sam u Kranjskoj Gori 3 sata i platio sam pečeno pile. Koliko je koštao put, pitajte Božinovića

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je na konferenciji za medije svoj odlazak na skijanje, kao i kraći izlet na Kranjsku goru te troškove istih. Podsjećamo, u priopćenju Ureda predsjednika navedeno kako je predsjednik provjeravao uvjete da prebaci prebivalište u Kranjskoj gori kako bi dobio pravo korištenja državnog stana što je bila izravna asocijacija na aferu vezanu uz stan predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frke Petešića.

- Kad se pita nekog tko je pod paskom osiguranja 24 sata dnevno, tko je platio moj put tamo što da ja kažem? Da citiram Balkanskog špijuna. CIA? Pitajte me primjereno - poručio je novinarima.

- Onaj koji je to pitao i koji je došao do tog otkrića pitao je gdje sam. Trenutno sam u Zagrebu, još je znao gdje sam bio to prijepodne. Još je dobio komentar na Frku Petešića. Sve ste dobili. Cijeli paket. Netko me je vidio...Pa jeste li dobili priopćenje od Nikole Jelića? To je osoba koja suvereno interpretira. Što niste dobili? Dobili ste gdje sam bio. Dedukcijom zaključujete da sam tamo bio tri sata i da sam pojeo pečeno pilo i da sam bila na langlaufu (o. skijaško trčanje) jer toga u Hrvatskoj nema.

Upitan je li platio, kazao je 'ja i uvijek ja. Što sam ja još platio, to nije ljubazno za reći'

- Rekao sam da sam bio na skijanju tri-četiri dana pretprošli tjedan, pa zašto me to ne pitate. Zašto me onda ne pitate tko mi je tu platio troškove? Pitajte me to. Pitajte me potkradam li državu, na to imate pravo. A vi me pitate kad odem na tri sata u Kranjsku goru, gdje su inače super staze za langlauf. I to preporučujem - naveo je predsjednik.

Milanović je kazao novinarima da ga nisu pitali tko je platio skijašku kartu, već tko je platio troškove puta.

- Moj dolazak ovdje dolazi na račun poreznih obveznika. Ovdje je neću reći koliko ljudi iz osiguranja, koliko automobila.To košta svaki dan. Koliko je točno koštao 200 i nešto kilometara dug put na skijanje, koji bi da mogu platio sam, to pitajte MUP. Predsjednik je 24sata dnevno u kavezu. Ako se želim negdje maknuti, ja sam pod pratnjom. Koliko to košta, pitajte to Božinovića. Ali pitajte i za Plenkovića. Kad idem na Novu godinu na Krk, oni su sa mnom. Gdje spavaju? U kući. Želim da stvari budu što jednostavnije. Ručak na skijanju sam platio ja i to za sve. Jer to ne radim svaki dan. Tko je platio skijašku kartu? Ja. Tko je platio pečeno pile? Ja - kazao je Milanović i dodao da su bili odlični.

VIDEO: Nestali pomorac Petar Marčinko, došao s jugoslavenskim pasošem po putovnicu: Nestao je prije 30 godina, a pronađen živ i zdrav u Španjolskoj.