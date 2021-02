Petek: Zagrepčani će tek uvidjeti posljedice Bandićevih štetnih poteza, kampanja sad kreće od nule

Renato Petek, nezavisni zastupnik u gradskoj Skupštini i kandidat za gradonačelnika Zagreba gostovao je u studiju Večernjeg lista.

- Bio sam iznenađen i šokiran kada sam dobio vijest o smrti Milana Bandića. Izražavam sućut obitelji, prijateljima, ali i brojnim suradnicima - kazao je Petek te dodao:

- Ranije sam kazao da ćemo tek s odmakom i nakon njegova odlaska s vlasti moći govoriti o njegovim dobrim i lošim potezima. Ukazivao sam na ono što smatram da je bilo loše u proteklom mandatu i zbog toga smo imali brojne sukobe. S druge strane govorio sam i o dobrim stvarima i odijelima po kojima ćemo ga pamtiti poput Bundeka ili programa socijalne skrbi koji je poboljšao i koji je bio perjanica njegova rada. Briga za osobe s invaliditetom, briga za slabije i nemoćne. Tu se iskazao i takve programe smo u Skupštini jednoglasno usvajali.

- No, naravno kao oporbeni zastupnik ukazivao sam na loše stvari, a i to će biti njegova ostavština. Bojim se da će Zagrepčani tek nakon nekoliko godina uvidjeti to o čemu smo govoriti, a to su u prvom redu štetni potezi u financijskom smislu.

Kakvo će biti razdoblje do izbora?

- Vjerujem da će do izbora nastupiti vrijeme stabilizacije i neće biti posebnih turbulencija i promjena. Zagreb će funkcionirati kao i do sada. Građani mogu biti mirni. Gradske službe će funkcionirati bez obzira na to što je Bandić sam upravljao nekim procesima.

Kako će sada djelovati njegovi suradnici jer ipak je većinu odluka donosio Bandić?

- Uglavnom su dosad čekali njegove odluke, nisu ih donosili sami. No, budući da su dugo radili s njim vjerujem da će sve funkcionirati kao i do sada. Era Milana Bandića je završila, a sada ulazimo u izbore s potpuno novom situacijom. Kroz tjedan dana vratit ćemo se kampanji i sve će krenuti od nule. Dosad je fokus bio hoće li Milan Bandić politički opstati, a sada izbori imaju novu dimenziju. Fokus ćemo sada u kampanji staviti na sve ono što se dosad nije riješilo u Zagrebu - zaključio je Petek.

