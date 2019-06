Još malo pa istječe ultimatum. Pernar napao Palfi: Ona nema legitimitet

Zastupnik Živog zida Ivan Pernar već u rano jutro oglasio se na Facebooku, a nastavio je biti aktivan dok čeka odluku Ivana Vilibora Sinčića i Vladimire Palfi. Ultimatum koji im je postavio ističe, kako je napisao, u 10 sati. Podsjetimo, u srijedu navečer objavio je kako je razgovarao s Ivanom Sinčićem i njegovom suprugom te je, kako je objavio na svom Facebook profilu, dao ultimatum zatraživši njenu ostavku Glavnom odboru.

Ivan Pernar nešto prije 9 sati opet se oglasio na Facebooku te poručio da Vladimira Palfi nema legitimitet.

"Ne može strankom upravljati osoba koju ne podržava članstvo niti birači, Vladimira Palfi nema legitimitet i oko toga se vrti cijela rasprava. Takav način vladanja strankom u kojem sve konce vuče osoba koju osim muža i nekoliko ljudi koje je zaposlila u stranci ili postavila na neke pozicije nitko drugi ne podržava, nije normalna, prirodna, razumna, održiva, a samim time ni prihvatljiva", napisao je on.

Rano jutros Pernar je već bio aktivan. "Između raskola i raspada stranke s jedne strane i izlaska njegove žene iz Glavnog odbora, Sinčić će odabrati raskol i raspad stranke, daj Bože da ne bude tako, ali pribojavam se da će napraviti upravo takav izbor", napisao je Pernar danas ujutro.

U objavi od srijede Pernar je napisao kako im je dao vremena do danas u 10 sati, a onda će u 11 sati u Saboru održati presicu za novinare. "Ovisno o njenoj odluci zavisi hoćemo li kolega Bunjac i ja ostati u Živom zidu", napisao je Pernar.

Video: Ivan Vilibor Sinčić o Pernaru i Bunjcu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, gostujući u RTL Direktu, Vladimira Palfi još jednom je ponovila kako ona 'nije donijela nijednu odluku samostalno u Živom zidu osim one da ne želi biti na listi za EU parlament'. – Nazvala sam i molila Bunjca da ne stavlja predsjednika stranke u pat poziciju da mora otići u EU parlament i ne može rotirati ljude, molila sam ga neka ostane doma, da nam da priliku da djeca odrastaju uz oca, no njega je to jako slabo zanimalo – kazala je ona. Kaže kako je Bunjac tri godine imao saborsku pozornicu, a ona je molila kolege s liste za EU parlament da idu u što više emisija i na sučeljavanja da se čuje za njih. – Ja ne znam zašto je kolega Pernar to napravio, danas se vidimo nakon ove emisije. Mislim da je Pernar pod stresom zbog svega ovoga, zna burno reagirati, on je emotivno vezan za stranku, njemu to sve jako teško pada – kazala je.

Video: Raskol u Živom zidu