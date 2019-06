Palfi: Pernar je moj prijatelj, Pernar: Ona odbija priznati odgovornost za cijeli kaos

Gostujući u RTL Direktu Vladimira Palfi još jednom je ponovila kako ona 'nije donijela niti jednu odluku samostalno u Živom zidu osim one da ne želi biti na listi za EU parlament'.

– Nazvala sam i molila Bunjca da ne stavlja predsjednika stranke u pat poziciju da mora otići u EU parlament i ne može rotirati ljude, molila sam ga neka ostane doma, da nam da priliku da djeca odrastaju uz oca, no njega je to jako slabo zanimalo – kazala je ona.

Kaže kako je Bunjac tri godine imao saborsku pozornicu, a ona je molila kolege s liste za EU parlament da idu u što više emisija i na sučeljavanja da se čuje za njih.

– Ja ne znam zašto je kolega Pernar to napravio, danas se vidimo nakon ove emisije. Mislim da je Pernar pod stresom zbog svega ovoga, zna burno reagirati, on je emotivno vezan za stranku, njemu to sve jako teško pada – kazala je.

Za Bunjca kaže kako je pao na testu lojalnosti.

– On je odbio dati mandat ljudima koji su ginuli na terenu i kojima smo obećali da će dobiti priliku biti u EU parlamentu – rekla je.

Kaže kako ne zna zašto bi Ivan Pernar izlazio iz stranke.

– On je čovjek koji je s nama izgradio stranku.

– Prije nekoliko dana smo imali sastanak s 35 ljudi, pokušavali smo naći neki kompromis, 33 ljudi je diglo ruku da gospodin Lukanić treba ići u EU parlament, a dvoje ljudi je diglo ruku za Bunjca. Meni je svejedno tko ide, ja bi voljela da pokažemo da imamo nova lica – rekla je.

Pernara, kaže, smatra dobrim prijateljem, a za Bunjca joj je žao što je izigrao dogovor.

– Voljela bi da ovo nije kraj Živog zida, nije mi teško ispričati se ako sam negdje pogriješila – kaže Palfi.

Ponovila je kako s Pernarom nema nikakav sukob.

– Bunjac je napustio zadnji sastanak, potez je na njemu – dodala je.

Ivan Pernar preko Facebooka je odgovorio Vladimiri Palfi:

– Uopće ne shvaća ozbiljnost situacije i odbija priznati odgovornost za cijeli kaos – napisao je on.