Ovo su plaće radnika u trgovačkim lancima: U Bose prosjek samo 2949 kn, Lidl najbolji

Za 77 tisuća ljudi plaća do 3200 kn

Prosječnu plaću veću od 12 tisuća kuna neto ima oko 50 tisuća zaposlenih u pravnim osobama, objavio je DZS na temelju primanja u ožujku 2018. godine. Još 38 tisuća zarađivalo je između 10.000 i 12.000 kuna neto, dok je najveća koncentracija zaposlenih koji imaju primanja između 4001 i 4600 kuna, gdje se nalazilo 13 posto ili 123 tisuće radnika. Do 3200 kuna neto zarađivalo je oko 77 tisuća osoba ili 8,2 posto ukupno zaposlenih. U djelatnosti trgovine na malo plaću do 3200 kuna zarađivalo je 13 posto zaposlenih, između 3200 i 3600 kuna, a dvije trećine zaposlenih primalo je neto do 4600 kuna. Prosječna je plaća u državi oko 6200 kuna. (ljg)