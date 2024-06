'Ovo je velika tragedija. Strašno je da zbog takve neopreznosti i neodgovornosti strada dijete'

Policija je riješila slučaj strašne tragedije kod Obrovca gdje je u eksploziji u srijedu poginulo devetogodišnje dijete, a još dvije žene su teško ozlijeđene. Zbog toga je uhićen 46-godišnji Čeh koji je dopustio djetetu da sa zapuštenog vojnog poligona na kninskom području ponese eksplozivno sredstvo koje je kasnije eksplodiralo.

Budući da je češka obitelj eksplozivnu napravu pronašla na kninskom području i u zabranjenom dijelu poligona, Večernji list je kontaktirao bivšeg gradonačelnika Knina i aktualnog župana Šibensko-kninske županije Marka Jelića. - To je strašno što se dogodilo da zbog takve neopreznosti i neodgovornosti strada dijete. Ako je to taj dio poligona o kojem govorite, na planinarskom području kroz koji prolazi bijeli put, Hrvatske šume su da bi izbjegle prolazak puta kroz poligon izradile prijedlog trase novog puta izvan poligona. No, tamo su i sada jasno istaknuta upozorenja, a tijekom vojnih vježbi postoje i vojni stražari. Ljudi izvan tog vremena kasnije mogu proći, ali kad naiđu na neeksplodirana sredstva koja inače vojska pokupi, oni redovno to prijavljuju. Imali smo slučajeva da su ljudi prijavljivali pronalazak neeksplodiranih sredstava. Upravo zbog toga na stranicama Grada izdaju se upozorenja. Ovo je strašna tragedija - rekao je za večernji list Marko Jelić. U policiji su nam pak rekli da muškarcu prijete od tri do 15 godina zatvora.

- Policija je nad 46 - godišnjim državljaninom Češke provela kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" iz čl. 222. st. 3. i st. 4. Kaznenog zakona u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom" iz čl. 215. st.1. u svezi st. 3. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Za to kazneno djelo prijeti mu kazna zatvora od tri do 15 godina - rekli su nam iz zadarske policije.