Ovo je pet točaka slabosti prijedloga novog Zakona o prostornom uređenju

Udruženje hrvatskih arhitekata, društva arhitekata i Hrvatska komora arhitekata uputili su zastupnicima Hrvatskog sabora, županima, gradonačelnicima i načelnicima obraćanje povodom prijedloga novog Zakona o prostornom uređenju.

Kao glavni nedostaci za koje stručno ocjenjujemo da bi mogli izazvati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete za općine, gradove, županije i Republiku Hrvatsku, ističu se sljedeći:

1. Slabljenje nadležnosti lokalne i regionalne samouprave u planiranju svog prostora – ključne odluke o planiranju prostora oduzimaju se županijama, gradovima i općinama, što je suprotno postavkama Ustava RH, europskim stečevinama te stručnim utemeljenjima

2. Gradnja protivno prostornom planu i bez demokratske procedure – površine za sunčane elektrane i priuštivo stanovanje mogu se graditi neposredno temeljem Zakona, čak i kada je to protivno prostornom planu, čime se isključuje lokalna zajednica iz procesa donošenja odluka o vlastitom prostoru

3. Ukidanje svih prostornih planova u roku od 5 godina – ukidaju se svi važeći kao i oni koji su trenutno u izradi, uključujući i sve planove „nove generacije“ na koje je tijekom prošle i ove godine utrošeno više od 17 milijuna eura javnih sredstava

4. Nastanak pravnog vakuuma i prostornog kaosa – stručno se ocjenjuje da je nerealno u roku od 5 godina ponovno donijeti više od 3.500 prostornih planova u Republici Hrvatskoj: prema ovom prijedlogu Zakona, ostajemo bez važećih prostornih planova

5. Degradacija naših gradova i naselja – dokida se i obezvrjeđuje urbanističko planiranje, a time i hrvatska urbanistička tradicija koja je desetljećima osiguravala planiranje prostora za škole, vrtiće, parkove, ulice i ostale javne sadržaje

Cjeloviti tekst obraćanja možete preuzeti putem sljedeće poveznice