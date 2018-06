Otkriven sadržaj dokumenta: Evo što su potpisali Donald Trump i Kim Jong-un

Kum je rekao da će svijet vidjeti veliku promjenu. "Odlučili smo ostaviti prošlost iza sebe", kazao je Kim Jong Un odmah nakon što je s Donaldom Trumpom potpisao dokument u Singapuru. Nitko nije znao što su točno potpisali dužnosnici SAD-a i Sjeverne Koreje, no Trump je samo kazao kako je riječ o vrlo važnom dokumentu.

Reuters je došao u posjed dokumenta u kojem se nalaze četiri točke.

1. Sjedinjene Države i DPRK obvezuju se uspostaviti nove odnose između dviju zemalja sukladno želji naroda za postizanje mira i prosperiteta.

2. SAD i DPRK udružit će napore kako bi izgradili trajni i stabilni mirovni režim na Korejskom poluotoku

3. Potvrđuje se Panmunjomska deklaracija potpisana 27. travnja 2018. godine, prema kojoj se DPRK obvezuje na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluotoka

4. SAD i DPRK obvezuju se da će organizirati povratak posmrtnih ostataka ratnih zarobljenika i onih koji su nestali u akciji, uključujući i onih koji su već identificirani.

U dokumentu također stoji kako su se predsjednici država obvezali provoditi odredbe u ovoj zajedničkoj izjavi i to potpuno i brzo. Obvezuju se i održavati pregovore koje će voditi Mike Pompeo i relevantni visoki dužnosnik Sjeverne Koreje, i to što prije.

Također piše kako su se obvezali na suradnju u razvoju novih odnosa između država i u promicanju mira, prosperiteta i sigurnosti Korejskog poluotoka i svijeta.

Trump je prije potpisivanja rekao da je povijesni summit s Kimom prošao bolje nego što je itko očekivao .

Dvojica državnika prošetala su vrtovima singapurskog hotela nakon ručka.

