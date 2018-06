'Hvala Trumpu – na G7 uspio je zbližiti razjedinjeni EU'

Lakše mu je stvoriti “osobnu kemiju” s diktatorima nego sa saveznicima i demokratskim šefovima vlada, zaključuju kritični zapadni mediji nakon vrlo velikih turbulencija koje je protekli vikend generirao američki predsjednik Donald Trump na summitu G7 u Kanadi.

Amerikanci za trgovinu

Na sastanku sedam najrazvijenijih zemalja svijeta (SAD, Velika Britanija, Italija, Njemačka, Kanada, Japan i Francuska) najviše je spora, kao i posljednjih dana, nastalo u pitanjima međunarodne trgovine. I dok se američki predsjednik odmah preselio na singapurski teren, trgovinski je spor između Europske unije i njezinih saveznika produbljen.

– Razilaženje na summitu G7 zbližilo je Europsku uniju. Važno je da pokažemo jedinstvo na svim razinama – apelirao je na europske partnere njemački ministar gospodarstva Peter Altmaier.

Foto: Reuters/PIXSELL

Milijarder George Soros otišao je pak najdalje i ustvrdio da je “Trump ultimativni narcis koji je spreman uništiti svijet”.

I dok se Europljani i Kanađani međusobno bodre, američki predsjednik kaže “mi vam plaćamo troškove obrane, a vi nas varate na trgovinskim sporazumima”.

– SAD plaća gotovo cijeli trošak NATO-a i time štiti mnoge zemlje koje nas varaju u trgovinskim sporovima. Platna bilanca EU iznosi 151 milijardu dolara i EU bi trebao plaćati više troškova za vojsku. Njemačka plaća jedan posto BDP-a za troškove NATO-a, a mi plaćamo četiri posto mnogo većeg BDP-a. Vjeruje li itko razuman da to ima smisla? – pita se Trump kojem vjera da je SAD prevaren u trgovini utječe na sve odluke.

I dok je američki predsjednik uvjeren u to da trenutačni trgovinski sporazumi štete američkim radnicima, njegovo mišljenje ne dijeli većina američkih građana. Tamošnji istraživači iz Pew Research Centera objavili su istraživanje koje pokazuje da 56 posto Amerikanaca misli da je međunarodna trgovina pozitivna stvar, a 30 posto njih misli suprotno. No, trend se preokrenuo među republikancima, inače tradicionalno sklonijima uklanjanju barijera međunarodnoj trgovini, koji su promijenili svoj stav jer se od 2009., kada je trgovinu preko granica podržavalo 57 posto glasača te stranke, do 2016. taj postotak prepolovio na 29 posto. No, sada opet raste i na desnici gotovo su se izjednačili zagovornici i protivnici trgovanja.

Za razvoj međunarodnih odnosa najviše je ohrabrujuća bila Trumpova subotnja izjava da i on želi uklanjanje svih barijera.

– No, mi imamo slučaj da neke zemlje subvencioniraju industriju, a to nije pošteno – tvrdi Trump.

Kanadska odmazda

Posebno se rasplamsao sukob između Trumpa i kanadskog premijera Justina Trudeaua. I dok je Trumpov savjetnik Peter Navarro rekao da za ljude poput “Trudeaua postoji posebno mjesto u paklu zbog neiskrene diplomacije”, kanadski je šef vlade već najavio da od prvog dana srpnja slijede mjere odmazde, odnosno carine koje će kanadska vlada propisati na uvoz iz SAD-a.