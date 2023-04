Odobravate li? U Međimurje opet stigao cirkus s devama i konjima, cijena do 15 eura po predstavi

Nakon dužeg vremena u Međimurju gostuje strani cirkus koji ima i točke sa životinjama. U Prelog je stigao Circus Candyi podigao šator. Pokraj šatora su torevi sa životinjama, a najviše je deva. Na livadi stotinjak metara od kuća postavljena je i žica s napisom "Pažnja struja".

Udruga Prijatelji životinja u više je navrata tražila da se potpuno zabrani držanje i korištenje životinja u cirkusima, ne samo divljima. Zasad su dopušteni nastupi domaćih životinja, ali samo u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu.

- Svako držanje životinja u cirkusu, bez obzira bile one domaće, kućne ili divlje životinje, zlostavljanje je tih životinja kroz tjeranje na nastupe i neprirodno ponašanje jer su životinje prisiljene podnositi okrutne dresure i izvođenje za njih besmislenih točaka, česta i duga putovanja od grada do grada, od države do države, nastupe pred gomilom ljudi i cjeloživotno služenje od 20 do 30 godina za zabavu ljudi, što životinjama nije ni zabavno niti bi odabrale takav život - naveli su u udruzi. Cijene ulaznica su od 12 do 15 eura po predstavi.