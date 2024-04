'Odbio sam dijeliti 30 posto zarade s Marijem Mamićem pa je Zdravko plasirao moju stražnjicu u turske medije'

– Igrao sam u Dinamu od 1997. do 2009. godine, a tijekom tog perioda potpisivao sam više ugovora. Menadžer mi je u staru bio pokojni Dino Pokrovac, kasnije nisam imao menadžera. Uvjete sam dogovarao sa Zdravkom Mamićem. Ugovori koje sam potpisivao nisu ispoštovani, u devet godina profesionalnog igranja skupilo se između 400.000 i 500.000 eura koje mi nisu nikad isplaćene. Primjerice, od traženih 200.000 eura dobio sam 30.000 eura, a ostatak sam bio prisiljen oprostiti. Ne fizički prisiljen, jednostavno je tako bilo – započeo je danas bivši nogometaš Dino Drpić svoje svjedočenje na sudu u Osijeku, na suđenju braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama.

Dinamo mu je, kaže, isplaćivao novac na račun. – Sve što mi je pisalo u ugovoru, uvijek sam dobivao na račun. U gotovini sam dobivao nešto što mi je Zdravko Mamić posuđivao, no to je bilo na privatnoj relaciji – dodao je Drpić.

Prisjetio se kako je u svom ugovoru jedno vrijeme imao odredbu o podjeli transfernog obeštećenja, no ona je igračima, pa tako i njemu, ukinuta u sezoni 2004./2005., kada je Dinamo završio na sedmom mjestu u prvenstvu. – Te sezone nisam dobivao ništa osim mjesečne plaće od tisuću eura, dok ugovorne rate nisu isplaćivane – ispričao je Drpić.

– Po prvom ugovoru na dvije i pol godine dug je iznosio 200.000 eura, s menadžerom Pokrovcem išao sam k Zdravku Mamiću, koji je rekao da mi može isplatiti 30.000 eura, da više nema. I toliko sam i dobio, na račun. Htio sam otići iz Dinama, menadžer mi je savjetovao da ostanem, potpisao sam potom novi ugovor, no dogodila se tada ta sezona 2004./2005. koju sam spomenuo. Ja sam tada bio klinac, možda su se stariji nagodili pa dobili neki novac, ali znam da je bilo teško – naveo je.

VEZANI ČLANCI:

Na upit tužitelja Svena Miškovića odgovorio je kako je, osim od Zdravka Mamića, primao i pozajmice od Dinama, konkretno 580.000 eura, a taj je iznos vraćen iz njegova transfera u Karlsruhe. – Meni je osobno sve to davao Zdravko Mamić, samo što je na kraju ispalo da to nije Zdravkov novac, nego Dinamov – dodao je Drpić koji je u to doba imao problema s kamatarima. Tih 580.000 eura posuđeno mu je u više navrata.

– Sve se dogovorilo na intervenciju Josipa Kužea kako bih se ja riješio kamatara i koncentrirao se na nogomet. Otprilike koliko mi je Mamić posudio, toliko mi je Dinamo dugovao. Iako je novac posuđivao Mamić, u papirima je navedeno da mi novac posuđuje Dinamo – kazao je svjedok.

Prisjetio se i svog izbacivanja iz Dinama. – Trebao sam otići u Njemačku bez odštete jer sam prethodno izbačen iz momčadi zbog nediscipline i stavljen sam na transfer-listu kao škart roba koje se treba riješiti. Zdravko Mamić je potom rekao da Dinamo na meni mora nešto i zaraditi pa sam otišao na kraju za milijun i 50.000 eura – ispričao je.

Kada je došao u Dinamo, nastavio je, Mamić ga je "dvije godine jurio" da potpiše ugovor o zastupanju s njim, od 1999. do 2001. godine. – Imao bih pravo na automobil i 1000 maraka mjesečno, a ja bih njemu morao plaćati 30 posto svih svojih primanja dok traje ugovor, ali mi otac nije dopustio da potpišem takav ugovor. Poznato mi je da je Jerko Leko imao takav ugovor s Mamićem, kao i Marko Šarlija i još njih nekoliko – kazao je Drpić. – Takve ugovore s Mamićem su, i u vrijeme kad je on imao funkciju u klubu, imali i Eduardo da Silva, Dejan Lovren, Ante Tomić, Ognjen Vukojević... Luka Modrić nije ga imao u startu, ali možda kasnije da – dodao je Drpić.

Objasnio je situaciju oko njegova neuspjelog prelaska u Bešiktaš. – Prije nego što ćemo poletjeti s Dinamom na zimske pripreme u Tursku, zove me Zoran Mamić i kaže da će me u Istanbulu dočekati hrpa novinara jer već jedno vrijeme dogovaraju moj prijelaz pa da se ne iznenadim, najvjerojatnije ću i ostati u Turskoj. Dok smo bili u Antaliji ta dva tjedna, Zdravko Mamić je od mene tražio da mi u tom transferu bude menadžer Mario Mamić i da za to trebam platiti 30 posto od svih mojih primanja. Moj tadašnji suigrač Tomo Šokota je u to vrijeme pozvao svog menadžera Zorana Stojadinovića, koji je doletio u Antaliju i trebao dogovoriti neke moje uvjete, jer su se uprave dogovorile za odštetu. Ja odbijam da mi menadžer bude Mamić i drugi dan je moja guzica bila na naslovnici i cijeli posao propada. U Bešiktaš je na kraju otišao Gordon Schindelfeld, a njegov menadžer je bio Mario Mamić – ispričao je Dino Drpić. – Zdravko je u turske medije prezentirao moju golu stražnjicu koju sam pokazao navijačima Hajduka poslije derbija jer su mi vrijeđali tek rođena sina, i tako do tog transfera nije došlo – pojasnio je.

VEZANI ČLANCI:

Do siječnja 2005. svi su igrači, kazao je nadalje, imali pravo na podjelu transfernog obeštećenja. – Znam da je Mario Mamić bio menadžer nekim igračima u Dinamu, primjerice Eduardu da Silvi, kao i Luki Modriću za transfer u Tottenham – nastavio je Drpić.

Ispričao je i što zna o transferu Dejana Lovrena u Olympique Lyon. – Po priči sam čuo da je Lovrenov transfer prvi put išao dogovarati optuženi Damir Vrbanović. Pričalo se da je prva ponuda od Lyona bila veća od Dinamovih očekivanja, ali i da je Vrbanović tu ponudu odbio pa je kasnije realizirano još više. Nije mi poznato tko je Lovrena zastupao u tom transferu, ali vjerujem da je to bio Mario Mamić – ispričao je Drpić, dodajući kako je Mario Mamić zastupao i Da Silvin transfer u Arsenal i prelazak Vedrana Ćorluke u Manchester City.

Nije mu poznata strana tvrtka Corporate Advantage Limited, niti zna da je Dinamo bio dužan nekolicini igrača ukupno 3,8 milijuna eura te da su ih oni naplatili od nekih stranih tvrtki. Tužitelj mu je pokazao potvrde po kojoj je primio 100.000 eura te 20.000 eura od Zdravka Mamića na ruke. Drpić je na to kazao kako nikada nije primio 100.000 eura u gotovini. Na kasniji upit obrane kazao je kako ne spori da je dobio novac od Zdravka Mamića, ali da ga je i vratio.

Na upit odvjetnika Ivana Stanića, koji zastupa Marija Mamića, o transferu u Bešiktaš i incidentu s fotografijom njegove stražnjice, kazao je kako je ta fotografija bila javno dostupna, ali društvene mreže tada nisu bile toliko raširene. Već se bio, dodao je, fotografirao u dresu Bešiktaša, a predsjednik tog kluba je nakon objavljivanja naslovnice s njegovom stražnjicom još tri dana bio u njegovom hotelu, nadajući se da će se transfer realizirati. – Rekao je da njemu takav igrač treba, a meni je, zbog svega o čemu sam pričao, bilo jako važno da se taj transfer realizira – ispričao je Drpić.

– U vrijeme aktualnog prelaska u Bešiktaš, u siječnju 2008., nisam imao problema s kockom, prestao sam – dodao je. Vezano za te probleme, kazao je i kako Zdravko Mamić nije plaćao njegove dugove nekim trećim osobama. – On bi meni davao novac i ja bih to plaćao – pojasnio je.

Bešiktaš je, kaže, bio spreman platiti tri milijuna eura za njega, a on i Mamić imali su dogovor da će ga pustiti u taj turski klub kad ponuda dostigne milijun. – Cifra je samo rasla, a njihov predstavnik jednom mi je rekao kako ovaj moj predsjednik nije normalan jer svaki put podiže cijenu transfera – izjavio je.

FOTO Derbi Nexea i Zagreba prekinut nakon srušen delegat, pogledajte kako je to izgledalo