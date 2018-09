Nitko ne želi biti mesar, krojač, agrotehničar i dimnjačar iako se ta zanimanja jako traže

U Međimurju, poznatom po uzgoju krumpira, jabuka i vina, i u Varaždinu, u kojem radi Varteks, nisu upisana zanimanja agrotehničar, vrtlar i krojač.

Razlog - premali interes. Gospodarska škola Čakovec drugu godinu zaredom ne upisuje agrotehničare.

- Nemamo agrotehničare i vrtlare. Za agrotehničare smo planirali cijeli razred s 24 učenika, a javilo ih se sedmero, što je nedovoljno za upis - razočaran je ravnatelj Renato Vinko koji za to krivi pogrešnu politiku države i odnos prema poljoprivredi.

- Nerazumijevanje i nedozvoljavanje upisa barem tih sedmero učenika dovodi do toga da uništavamo lokalne OPG-ove i šaljemo učenike izvan županije, pa i države. Smatram da je agrotehničar jedno od rijetkih zanimanja koje omogućava onome koji ga stekne da ostane u Međimurju. No, to nije bilo prepoznato od strane nadležnih koji nisu dopustili upis tih sedmero koji su se zaista htjeli upisati i nisu se prijavili samo zato jer nisu imali kamo drugdje. Postoje u Hrvatskoj škole u kojima su se odobravali i manji razredni odjeli, čak i s pet polaznika. Nama se to nije dopustilo - kaže Vinko. Agrotehničari bi, dodaje, nastavili obrazovanje na fakultetima ili preuzeli OPG-ove kao nositelji. Ni prošle godine, kad se također prijavilo sedmero djece, Ministarstvo nije odobrilo upise.

- Dugoročno smo ugasili ili nismo dali mogućnost za otvoriti 14 OPG-a jer to nije prepoznato od strane Ministarstva - zaključuje. Srećom, vrlo traženi obućari su popunjeni, no bilo bi ih možda i više da je odobrena veća kvota.

- Pisalo se o CNC operaterima i o tome kako se za njih ne dopuštaju veće kvote, a nitko ne pita što je s obućarima, vozačima, krojačima...? To su sve decicitarna zanimanja. Imali smo 14 mjesta za obućare i popunili ih. Za vozače smo imali 40 mjesta i to smo također popunili. Trebalo bi povećati kvote - napominje Vinko. U Srednjoj strukovnoj školi Varaždin ove godine nema upisanih krojača.

- Nitko se nije prijavio! Planirali smo pola razrednog odjela s 12 učenika. U ovom kraju, Međimurju i Varaždinu, smješteno je praktično 80 posto kožarske i tekstilne industrije u Hrvatskoj. Znamo da su te branše dosta potplaćene i da su teži uvjeti rada. No, vidimo i da su mnogi poslodavci počeli dizati plaće i poboljšavati radne uvjete. Teško je reći zašto je tako malo prijava na upisima... Često i roditelji odlučuju, a ne djeca - kaže ravnatelj Dražen Košćak. Iako u Varaždinu rade tvrtke poput Vindije i Koke, interesa među učenicima nema ni za mesare.

- Jagma je za mesarima totalna, zovu i pitaju gdje su ti mesari!? No, samo se dvoje djece prijavilo i od mesara neće biti ništa. Nemamo ni dimnjačare, kojih smo planirali upisati šest do osam. Nitko se nije javio... - ističe Košćak.