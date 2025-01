'Nije nas briga imaju li nuklearne bombe': Ovdje prijeti sljedeći veliki rat. Oglasila se i Moskva

Afganistanski talibani izveli su val artiljerijskih udara na pakistanske kontrolne točke uz granicu, podižući strah od eskalacije sukoba između dviju susjednih zemalja. Talibani su uništili nekoliko neprijateljskih položaja i poslali bataljune boraca na granicu, u pripravnosti na mogući odgovor iz Islamabada, glavnog grada Pakistana.

Napadi su uslijedili nakon pakistanskih zračnih napada na Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Afganistanski dužnosnici tvrde da su napadi ubili 46 civila, uglavnom žena i djece. Islamabad je potajice pružao podršku afganistanskim talibanima u borbi protiv američke okupacije Afganistana, nastojeći osigurati stratešku poziciju u ratom razorene regiji.

Međutim, Islamabad se već desetljećima bori protiv TTP-a, militantne skupine koja redovito izvodi terorističke napade na pakistanske vojnike. Pakistanski vojni čelnici vjerovali su da će podrška afganistanskim talibanima dovesti do suradnje ili barem do toga da talibani ne budu umiješani u njihove operacije protiv TTP-a. No, afganistanski talibani navodno su preusmjerili oružje koje je oduzeto od američkih trupa prilikom njihova povlačenja iz Afganistana prema TTP-u, što je dovelo do značajnog povećanja napada ove skupine na pakistanskom tlu od pada Kabula 2021. godine.

Afganistanski talibani rekli su za The Telegraph da su spremni na eskalaciju sukoba s Pakistanom. "Mudžahedini su uspješno napali i uništili nekoliko neprijateljskih položaja i nanijeli značajnu štetu", rekao je visoki dužnosnik ministarstva obrane Talibana, govoreći o napadima tijekom vikenda.

"Nekoliko područja je bilo ciljana artiljerijom, a mi smo uništili mnoge njihove kontrolne točke i opremu. Trebali bi znati da ne mogu kršiti našu suverenost. Nekoliko bataljuna je poslano na granicu i spremni smo na sve – nismo izbacili NATO samo da bismo se uplašili sada", rekao je. Pakistanski zrakoplovi izveli su zračne napade na istoku Afganistana. "Nije nas briga imaju li nuklearnu bombu – imamo vjeru i znamo da je Bog s nama", rekao je.

Islamabad je optužio Kabul da nije učinio dovoljno da zaustavi militante koji prelaze granicu, što afganistanski talibani negiraju, tvrdeći da nisu dopuštali napade na bilo koju zemlju s afganistanskog teritorija. U nedjelju je Rusija pozvala obje strane da "pokažu suzdržanost" i riješe svoje nesuglasice kroz "konstruktivni dijalog". "Moskva je zabrinuta zbog eskalacije napetosti na granici između Pakistana i Afganistana", kazala je Marija Zaharova, glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova.

Talibanski dužnosnik ministarstva unutarnjih poslova rekao je za The Telegraph da Kabul procjenjuje svoje opcije ako uslijede novi napadi iz Pakistana. Računi na društvenim mrežama povezani s Talibanima objavili su videozapise koji prikazuju kretanje trupa u pograničnim područjima. Jedan video prikazuje nekoliko tenkova iz sovjetske ere, ostatke sovjetske invazije na Afganistan, natovarenih na kamione i upućenih prema granici. Drugi video prikazuje vojna vozila koja su ostavili NATO-ovi vojnici, također navodno krećući se u istom smjeru.

U službenoj izjavi Talibana navodi se da su njihovi vojnici napali nekoliko "točaka koje služe kao centri i skrovišta za zle elemente i njihove pristaše koji su organizirali i koordinirali napade u Afganistanu, a koji su ciljali izvan hipotetičke linije", što se odnosi na granicu s Pakistanom koja dugo izaziva sporove. Pakistan je u ponedjeljak rekao da je jedan vojnik poginuo u sukobima, no talibanski dužnosnik je tvrdio da su gubici na pakistanskoj strani "mnogo veći" i odbio raspravljati o talibanskim žrtvama.

Afganistanci u pograničnim gradovima rekli su da su ljudi pobjegli iz tog područja, bojeći se potpuna rata. "Brinemo se da se nećemo moći vratiti kući ako dođe do rata", rekao je Himatiullah, stanovnik pokrajine Khost u Afganistanu, za The Telegraph. "Ostavio sam dom sa svojom obitelji i sada smo kod rođaka, ali ne možemo to raditi zauvijek – moramo se vratiti kući", objasnio je. "Ovdje je hladno, a mnoge obitelji i djeca izgubili su muške članove." "Mnogi su ozlijeđeni, a neki su u kritičnom stanju u bolnici. Danas je mirno, ali ljudi su zabrinuti da bi se moglo ponoviti. Bojimo se da će zemlja ponovno biti u ratu", dodao je Himatiullah.

Dvije susjedne zemlje imaju napet odnos, pri čemu Pakistan tvrdi da su brojni militantni napadi u zemlji izvedeni s afganistanskog teritorija – što afganistanski talibani negiraju. TTP je prošli tjedan preuzeo odgovornost za napad na vojnu postaju blizu afganistanske granice, za koji Pakistan kaže da je usmrtio 16 vojnika. Video objavljen na internetu u ponedjeljak prikazuje nekoliko članova TTP-a koji slave plešući i podižući oružje u zrak nakon što su zauzeli pakistansku pograničnu kontrolnu točku. "Želimo dobre odnose s njima [Afganistanom], ali TTP mora prestati ubijati naše nevine ljude", rekao je pakistanski premijer Shehbaz Sharif u petak. "Ovo je naša crvena linija."

Talibani su tradicionalno imali bliske veze s Pakistanom, budući da su mnogi od njihovih lidera i boraca bili studenti pakistanskih islamskih škola tijekom dvadesetogodišnjeg rata. Analitičari smatraju da bez pakistanske podrške i utočišta, talibanski povratak na vlast u Afganistanu ne bi bio moguć. Međutim, odnosi između Pakistana i Talibana pogoršali su se u posljednje tri godine, što je rezultiralo s nekoliko sukoba na granici.

Talibanski ministar vanjskih poslova upozorio je Pakistan tijekom vikenda, pozivajući pakistanske vlasti da "ne podcjenjuju naše sposobnosti". "Nećemo zaboraviti pakistansku dobrotu tijekom vremena džihada, ali nećemo zaboraviti ni pakistansku agresiju na afganistanskom tlu danas", rekao je Amir Khan Muttaqi. "Imam poruku za pakistanske vlasti: ne mislite da smo slabi i nemojte nas napadati", dodao je. "Imamo poteškoća, ali smo vrlo hrabri."

FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije